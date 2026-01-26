【侍ジャパン】吉田・今永・千賀は名前呼ばれず…新たに山本由伸や村上宗隆らがメンバー入り…2026WBCの出場選手29人発表で残り1枠

2026年3月に開催される「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に出場する日本代表「侍ジャパン」のメンバー29人が26日発表された。

すでに、一部メンバーの19選手が発表されていて、メジャーからは、2025年11月に参戦を表明した大谷翔平（ドジャース）のほか、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）、菅野智之（FA）。

さらに、伊藤大海（日本ハム）、大勢（巨人）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）、松本裕樹（ソフトバンク）、若月健矢（オリックス）、坂本誠志郎（阪神）、牧秀悟（DeNA）、牧原大成（ソフトバンク）、源田壮亮（西武）、佐藤輝明（阪神）、近藤健介（ソフトバンク）、周東佑京（ソフトバンク）、森下翔太（阪神）が選ばれていた。

今回新たに山本由伸（ドジャース）、村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）、鈴木誠也（カブス）らメジャー組に加え、宮城大弥（オリックス）、小園海斗（広島）らなど10人の選手が選ばれた。

全メンバーは30人で、今回手続きの関係で残り1人の発表は見送られた。

出場予定選手29人は以下の通り。※背番号順

【投手】

松井 裕樹 （パドレス）

宮城 大弥 （オリックス）

伊藤 大海 （日本ハム）

大勢 （巨人）

大谷 翔平 （ドジャース）

菊池 雄星 （エンゼルス）

山本 由伸 （ドジャース）

菅野 智之 （FA）

種市 篤暉 （ロッテ）

郄橋 宏斗 （中日）

曽谷 龍平 （オリックス）

北山 亘基 （日本ハム）

平良 海馬 （西武）

松本 裕樹 （ソフトバンク）

石井 大智 （阪神）

【捕手】

若月 健矢 （オリックス）

坂本 誠志郎 （阪神）

中村 悠平 （ヤクルト）

【内野手】

牧 秀悟 （DeNA）

小園 海斗 （広島）

牧原 大成 （ソフトバンク）

源田 壮亮 （西武）

佐藤 輝明 （阪神）

岡本 和真 （ブルージェイズ）

村上 宗隆 （ホワイトソックス）

【外野手】

近藤 健介 （ソフトバンク）

周東 佑京 （ソフトバンク）

森下 翔太 （阪神）

鈴木 誠也 （カブス）