韓国・李在明大統領に“黄信号”？　最新支持率「53.1％」で横ばいも与野党支持率“拮抗”のワケ

韓国で李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営に対する支持率が、先週と同じ53.1％を記録したという世論調査結果が1月26日に出た。「共に民主党」の支持率は0.2％ポイント上昇した42.7％、「国民の力」は2.5％ポイント上昇した39.5％と集計された。

リアルメーターが『エネルギー経済新聞』の依頼で、1月19〜23日に韓国全国の18歳以上2509人を対象に調査し、26日に発表した結果によると、李大統領の国政運営を肯定的に評価した回答者は53.1％だった。否定的な評価は42.1％で、前週の調査より0.1％ポイント減少し、「よくわからない」と答えた割合は4.8％だった。

リアルメーターは「KOSPIが5000を突破したという経済の好材料と新年記者会見の効果で週の半ばまでは上昇傾向を維持したが、イ・ヘフン企画予算処長官候補者の人事聴聞会と与党内の合党論争が人事リスク、政治的内紛として作用し、それを相殺した」と分析した。

李在明大統領（写真＝大統領室通信写真記者団）

地域別では、大邱（テグ）・慶尚北道（キョンサンブクト）が48.0％で前回調査と比べて8.0％ポイント上昇し、最も大きな上昇幅を示した。光州（クァンジュ）・全羅道（チョルラド／82.3％）と大田（テジョン）・世宗（セジョン）・忠清道（チュンチョンド／55.5％）もそれぞれ7.7％ポイント、1.5％ポイント上昇した。一方、仁川（インチョン）・京畿道（キョンギド）では54.6％から49.9％へと4.7％ポイント下落した。

年代別では、30代（48.0％／5.1％ポイント上昇）と20代（35.1％／1.6％ポイント上昇）の支持率は上がったが、50代（62.2％／3.5％ポイント下落）と70代以上（47.0％／2.9％ポイント下落）では下落傾向を示した。

理念傾向別では、保守層（28.4％）の支持率が3.0％ポイント上昇した一方で、中道層（55.1％）は2.4％ポイント下落した。

22〜23日に韓国全国の18歳以上1000人を対象に行われた政党支持率調査では、「共に民主党」は公認献金スキャンダルの捜査拡大と電撃的な合党提案による党内対立のため、42.7％と0.2％ポイント上昇するにとどまった。一方、「国民の力」はチャン・ドンヒョク代表の断食終了をきっかけに保守統合の名分を確保し、2.5％ポイント上昇して39.5％と調査された。「国民の力」の支持率は2週連続で上昇傾向を示し、両党の差は先週の5.5％ポイントから3.2％ポイントに縮まった。

続いて、「祖国革新党」は3.2％、「改革新党」は3.1％、「進歩党」は1.5％の順で、無党派層は8.9％だった。「共に民主党」と合党の議論が進んでいる「祖国革新党」は0.7％ポイント上昇し、「改革新党」と「進歩党」はそれぞれ0.2％ポイントずつ下落した。

両調査はいずれも無線自動応答方式で行われた。大統領国政運営支持率調査の回答率は5.2％、標本誤差は95％信頼水準で±2.0％ポイント、政党支持率調査の回答率は4.1％、標本誤差は95％信頼水準で±3.1％ポイントだった。詳しい内容は中央選挙世論調査審議委員会のホームページで確認できる。

（記事提供＝時事ジャーナル）