「成長速度が凄まじいな」なでしこ20歳MF谷川萌々子が３戦連発！雪中で決めた今季９点目にSNS喝采！「凄すぎでしょ！」「活躍が当たり前になってきた」
現地１月25日に開催された女子ブンデスリーガの第15節で、なでしこジャパンのMF谷川萌々子が所属するバイエルンは、門脇真依を擁するRBライプツィヒとホームで対戦。年明け最初のゲームで、３−０の快勝を飾った。
雪が降り積もるなかでの一戦で、先制ゴールを決めたのが谷川だった。６分、ハンドで獲得したPKのキッカーを任されると、ゴール右下隅にきっちり決めてみせた。
日本期待の20歳は、これが公式戦３試合連続の９点目となった。
この活躍ぶりに、SNS上では次のような喝采が送られた。
「バイエルンのPK任されてるとか凄すぎでしょ！」
「ナイスゴール」
「絶好調！」
「活躍が当たり前になってきたね」
「バイエルンでPKを任されてる？いつの間に... 成長速度が凄まじいな」
「もう谷川選手中心のチームなのよ」
「PKとはいえ流石の活躍 まだまだ若いし今後どうなっていくか楽しみ！」
なでしこジャパンでも存在感を高めている俊英が、眩い輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】雪中で決めた谷川萌々子の３戦連発弾
