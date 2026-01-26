「一本目のボールですべてが違った」川島永嗣が日本代表レジェンドとの貴重２S公開。松井大輔も反応「ジュビロの服も似合うネー」
ジュビロ磐田の川島永嗣が自身のインスタグラムを更新。１月14日から24日までに行なわれた鹿児島キャンプの終了を報告し、「この方に大きな刺激をいただきました！」と、中村俊輔氏との２ショットを公開した。
昨季までは横浜FCのコーチを務めていたレジェンドが、ジュビロのトレーニングウェアを着て、川島の横で笑顔を浮かべている。42歳の守護神は「日本代表に呼ばれ始めた頃、」と記し、当時を振り返る。
「初めてしゅんさんが海外組として日本に帰って来て、シュート練習でシュートを受けた時。ボールの質、強さ、駆け引き、何よりサッカーに対する意識。一本目のボールですべてが違ったのを今でも鮮明に覚えています」
俊輔氏の貪欲さに感銘を受けた。
「練習後のフリーキック練習に、しゅんさんのフリーキックを受けたくて、よく付き合わせてもらっていました。納得いくまで蹴り続ける、こだわり続ける姿勢。だからこそあれだけの芸術を生み出せる。
海外組がまだ少なかった時、日本代表の中でも理解されない沢山の厳しさと戦っていた姿。本当にこの方達が道を切り拓いて来たからこそ、今の日本のサッカーがある」
日本サッカー界で一時代を築いた先達と、久々にピッチ上で同じ時間を過ごした。川島は「しゅんさん、ありがとうございました！」と感謝を伝えた。
また、この投稿に元日本代表MFで磐田OBの松井大輔氏も反応。「ジュビロの服も俊さん似合うネー」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】希代のファンタジスタと！ 川島永嗣が貴重２ショット公開「大きな刺激をいただきました！」
