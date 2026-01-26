ACEesÉâ½êÈôµ®¡Ö¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡Ä¡×Î©¶µÂç³ØË¡³ØÉô¤Ø¤Î¿Ê³Ø¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹
ÌÀÆü1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ï¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡£
¢£´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Ìç½÷»Ò¹â¹»¤ÇÂç³Ø¤Ø¤Î¿äÁ¦Áè¤¤¤¬Âç»ö·ï¤ËÈ¯Å¸ ¼õ¸³ÀïÁè¤Î°Ç¤ËÇ÷¤ë
VTR¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Ìç½÷»Ò¹â¹»¤Çµ¯¤¤¿¼õ¸³¤ò½ä¤ëÉÔÀµ»ö·ï¤òºÆ¸½¡£¼õ¸³Âç¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤ÇÌ¾ÌçÂç³Ø°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À®ÀÓÍ¥½¨¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡£¤·¤«¤·³Ø¹»Æâ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¤¢¤ëÁÐ»Ò»ÐËå¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¤È¤é¤ì¤¿¡£ÁÐ»Ò»ÐËå¤Ï½Î¤Î¥Æ¥¹¥È¤äÌÏ»î¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¼õ¸³ÀïÁè¤Î°Ç¤È¤Ï¡©¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©Âç³Ø¤ÇÆþ»îÌäÂê¤ÎÏ³¤¨¤¤¤¬È¯³Ð¡£¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¼Ï³¤ì¤¿¤Î¤«¡©¼Â¤Ï¤Ê¤ó¤È10Ç¯¤âÁ°¤«¤éÉÔÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Î©¶µÂç³ØË¡³ØÉô½Ð¿È¤ÎÉâ½ê¤¬Ë¡³ØÉô¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤¬¼ç±é¤Î¡Ø99.9¡¾·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡¾¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡×¤È¡¢·àÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡ÄÉâ½ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¡ª
°æ·å¤È²¬Éô¤Ï¤È¤â¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬¥ª¡¼¥ë5¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬ºÇ¶¯¤À¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÊÙ¶¯¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°æ·å¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆºÃÀÞ¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
²¬Éô¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤Ç¤Î¼Âµ»¤Ç1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹µ÷Î¥Áö¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¿ÍÀ¸·è¤Þ¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢½øÈ×¤«¤éÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ºÇÔÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£
¢£¾¾ÀãÂÙ»Ò¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¡¢Éâ½êÈôµ®¤Î¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀÈëÏÃ¡õÈëÂ¢¼Ì¿¿¸ø³«¡ª
¥²¥¹¥È¤Î¶ÄÅ·¥È¡¼¥¯¤â¡ª¾¾Àã¤Ï½Ð»º¤ÎÁ°¤ËÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë1Ç¯´Ö¤À¤±¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÇÏ¤Ë¤è¤¯¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Éâ½ê¡£¾èÇÏ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡ª