オービックビジネスコンサルタント <4733> [東証Ｐ] が1月26日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比8.8％増の183億円に伸び、通期計画の250億円に対する進捗率は5年平均の70.3％を上回る73.3％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比7.8％増の66.7億円に伸びる計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の106円→111円(前期は100円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比5.3％増の63.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の48.2％→47.2％に低下した。



株探ニュース

