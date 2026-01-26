東京電力ホールディングス <9501> [東証Ｐ] が1月26日後場(15:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結最終損益が6410億円の赤字(前期は1612億円の黒字)に転落する見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の連結業績予想につきまして、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第46条第１項及び第２項の規定に基づき、１月９日に変更の認定申請を行った第五次総合特別事業計画について、本日、主務大臣より認定を受けたことなどから、同計画の2026年3月期収支計画に、子会社等の金額を加えた計画値を通期の見通しとしてお示しすることといたしました。 業績予想の修正内容などについては、別紙をご覧ください。

