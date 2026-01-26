15時の日経平均は890円安の5万2956円、ＳＢＧが170.87円押し下げ 15時の日経平均は890円安の5万2956円、ＳＢＧが170.87円押し下げ

26日15時現在の日経平均株価は前週末比890.13円（-1.65％）安の5万2956.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は212、値下がりは1356、変わらずは28と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は170.87円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が77.01円、東エレク <8035>が58.16円、ＴＤＫ <6762>が36.6円、信越化 <4063>が29.08円と続いている。



プラス寄与度トップはニトリＨＤ <9843>で、日経平均を9.57円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が8.69円、メルカリ <4385>が8.36円、大塚ＨＤ <4578>が3.84円、フジクラ <5803>が3.34円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は水産・農林、鉱業、陸運の3業種にとどまっている。値下がり1位は輸送用機器で、以下、電気機器、銀行、卸売、金属製品、ガラス・土石と並ぶ。



