部屋を埋め尽くすプラモと等身大パネル　社会人の趣味部屋がBeforeもAfterも壮観

これはもう部屋というより、お店では……？

社会人13年目、趣味に全力投球している人の部屋のBefore／Afterを写した画像が話題を集めています。

■ Beforeの部屋はプラモデルの箱が壁を埋め尽くす！異空間にさえ思えてくる熱量

Xユーザー「ならP！！心ひとつMILLIONLIVE！！」（以下、ならP）さんが投稿した自室の画像は、Beforeの状態からして壮観。

画面のほとんどを埋めているのはガンプラなどプラモデルの箱です。

壁一面に隙間なく箱が積まれた様子は、ならPさんが投稿に「部屋」と書いているからこそかろうじて「民家の一室」だということが分かりますが、もしそうでないなら、正しく部屋だと認識できるかは怪しいところ。

箱のデザインがカラフルかつバラエティ豊かなのもあいまって、まるで異空間のようです。

壁がダメなら床を見て判断すればいいじゃない、と思っても、床にも同様にプラモデルの箱がたくさん。壁ほど密ではありませんが、それでも相当な熱意を感じる量です。

そしてプラモデルの箱以外の場所には寝具が一式敷かれているため、床はほとんど見えず。かろうじて見える部分も畳の縁をやや太くしたくらいの幅しかありません。

驚きなのが、これでBeforeというところ。

趣味部屋についてのBefore／Afterなら、Beforeはだいたい殺風景だったり趣味とは無縁のシンプルなレイアウトだったりするものですが……ならPさんの場合はBeforeの時点でもうAfterの趣が出ています。

■ 「アイマス」キャラの等身大パネルが部屋に集結！推しに囲まれた幸せ空間

そしてAfter、ガンプラに代わって部屋の“主”となっているのは、美少女キャラクターの等身大パネル。「アイドルマスターミリオンライブ！」という作品に登場する七尾百合子のパネルが、見えている範囲で11枚、さまざまな衣装に身を包んで待ち構えているのです。

パネルたちは横一列や縦一列などではなく、段々になっているため「並べられている」というよりも「集まっている」という状態。なんというか、パネルとは思えないイキイキとした感じが漂っています。

「アイドルマスターミリオンライブ！」にハマったことでグッズを買い始め、毎年公式から出ているパネルに手を出すなどしてこの部屋を作り上げたというならPさん。

Beforeのプラモデルオンリーの部屋も壮観でしたが、こちらの＋等身大パネルの部屋も、違う種類の迫力があります。部屋に入った瞬間推しがずらりと並んでいるなんて、幸せ以外のなにものでもありません。

ところで気になるのがプラモデルの行方。部屋を異空間レベルに仕立て上げていた大量のプラモはどこに行ってしまったのか……。

パネルの背後にはプラモデルの箱が変わらず積まれてはいますが、Beforeに比べると量は明らかに減っています。だって元の壁が見えています。

気になってうかがってみると「元々あったガンプラは自分が作業部屋として借りている別拠点に移動させました」とのことです。

今回投稿した部屋も、現在はならPさんの部屋ではあるものの、寝室ではありません。

元は弟さんが使用していた部屋が空き部屋になったため、プラモデルやパネルを持ち込んで“趣味部屋”として活用しているとのこと。Beforeの画像内に置かれている寝具一式も、参考のために敷かれているものだそうです。

趣味部屋に等身大パネルをずらりと集めてしまうほど、七尾百合子を応援しているならPさん。

それが高じて現在は、キャラの魅力を知ってもらうための小冊子を企画。

3月14日と15日に北九州メッセで開催される「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE」にて、七尾百合子が主演としてピックアップされるため、会場での無償配布を目指して、鋭意制作中とのことです。

＜記事化協力＞

ならP！！心ひとつMILLIONLIVE！！ さん（@narap121）

七尾百合子応援企画【ML11th】（@Yuriko_Cheering）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026012604.html