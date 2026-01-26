【巨人】アカデミーの東野峻コーチを2月にアフリカへ派遣「私の人生における絶好のチャンスと思い手を挙げた」
プロ野球・巨人は26日、アカデミーの東野峻コーチを2月2日〜18日の日程でアフリカ2か国へ派遣すると発表しました。
これは官民連携でスポーツを通じた国際交流・協力を推進する「スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)」のSFTアクション＋事業として実施するもの。同じくSFT会員の一般財団法人アフリカ野球・ソフト振興機構(J-ABS)との共同事業となっています。
東野コーチはマラウイ共和国とボツワナ共和国へ滞在し、現地で指導者講習会を実施。子どもたちへ野球の魅力を伝えるほか、投球指導に特化したピッチングクリニックも行います。
▽東野峻アカデミーコーチ コメント
私の人生における絶好のチャンスだと思い今回の派遣に手を挙げました。アフリカの子どもたちには、野球を通じて仲間を大事にする気持ちや最後まで諦めない気持ちを、指導者の皆さんには、子どもたちが主体的に考える力や、自己肯定感を高められる力をアウトプット出来るように精進したいと思います。また、私自身もアフリカの文化や考え方をひとつでも多くインプットして日本に持ち帰りたいと思います。
▽派遣詳細
【渡航期間】2月2日〜18日
【派遣・滞在先】
マラウイ共和国(2月4日〜10日)
ボツワナ共和国(2月11日〜17日)