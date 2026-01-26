水野良樹×スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 朗読と音楽のバレンタインイベントに関取花も出演
スターバックス コーヒー ジャパンと、水野良樹（いきものがかり）によるプロジェクト「HIROBA」とのコラボレーションによる特別プログラム「FIVE STORIES×ONE SOUND - Brewed in Coffee Moments - by STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO + HIROBA」が、2月14日に開催される。会場は東京・スターバックス リザーブ ロースタリー 東京。
【写真】ゲストパフォーマーとして参加する関取 花
同プログラムは、ロースタリー 東京の従業員（パートナー）の実話をもとに、水野が“編集長”として言葉と音楽で再構築したノンストップ音楽朗読ショー。朗読と音楽が一体となった演出を通じて、バレンタインデーにふさわしい心温まるひとときを届ける。当日はゲストパフォーマーとして、シンガー・ソングライターの関取 花も出演する。
また、水野が、スターバックス コーヒー ジャパンの第19代コーヒーアンバサダー・山口明日海氏、マスターロースター（焙煎士）の木戸田直子氏と語り合った対談の模様が、HIROBAの公式ホームページで公開されている。コーヒーの世界に入った理由や、“届ける側”としての思い、焙煎に込めたクオリティへのこだわり、そして“パートナー”同士が支え合う文化が生む心地よい空気感などが語られている。
■『FIVE STORIES×ONE SOUND-Brewed in Coffee Moments- by STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO+HIROBA 』
会場：東京・スターバックス リザーブ ロースタリー 東京
日時：2月14日（土）【第一講演】18:30〜／【第二公演】20:30〜
