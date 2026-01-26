3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンは26日、都内ホテルで井端弘和監督（50）が会見に臨み、先行発表の19選手以外の10選手を発表した。全チームの最終ロースターは、大会を運営するWBCIが日本時間2月6日に発表する予定だ。

ドジャースからはすでに発表されていた大谷翔平投手（31）らに加えて、昨年ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手（27）が選出。打者ではカブス・鈴木誠也外野手（31）、ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）、ホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（25）らが新たに選ばれた。過去最多の大リーガー参加は09年の5人だったが、今回は現時点で8人が選ばれる「ドリームオーダー」となった。

村上は23年WBCでは1次ラウンドで不振を極め、打順は4番から5番に下がったが、準決勝メキシコ戦では9回無死一、二塁から中越えに逆転サヨナラ2点二塁打。米国との決勝でも1点を先行された直後に同点本塁打を放ち、優勝のキーマンとなった。

村上と岡本は今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦した。米移籍1年目での選出について、井端監督は「オファーした時はまだヤクルトとジャイアンツに所属していた。向こうへ行く中で本人2人に聞いたところ、“WBCは出たい”ということで、（所属）球団ともそれを踏まえて最初から交渉していたというところではスムーズに行ったのかな。その流れをつくってくれたのは前回の吉田（正尚）選手かなということで、凄くありがたい」と背景を説明した。

村上については「前回大会の経験は間違いなく生きると思う。初めてでうまくいくことはなかなかない。そういうのを経験してまた今回良いものを見せてもらいたい」と期待感を口にし、「ずっと声をかけている中では凄くジャパンにタイして気持ちの強い選手だなと感じてますので、今回は最初からやってくれるんじゃないかと思ってます」と話した。