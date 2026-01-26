ロッテの横山陸人投手（２４）が２６日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。セーブ王のタイトル獲得を目標に掲げた。「最低でも３０Ｓから４０Ｓは取らないと、タイトルに引っかかってこない」と言い切った。

昨季は８月終盤からクローザーとして定着。チームトップの５０試合に登板し、２勝３敗２０Ｈ１２Ｓ、防御率２・０８の好成績を残した。「去年５０試合達成したので、それに物足りずというか。目標は６０試合、７０試合っていうところも投げたいですし、１２セーブじゃまだまだ全然物足りない。貪欲にセーブシチュエーションを狙って投げれるようにやっていけたら」と誓った。

このオフには同じサイドスローの巨人・大勢と４日間自主トレをともにした。「いろんな話もできましたし、キャッチボールもさせてもらったり。実際自分がピッチングしたところを隣で見ていただいて、いろいろ聞かせてもらったりしたので、その中では結構収穫できた」と明かした。

今季に向けて新たなスライダーも練習中。「今までのはスラーブ系な感じ。（新球は）１３５から１４０キロぐらいの間で横変化の大きい、スイーパー系のボール」と説明。仕上がり次第で実戦投入する考えだ。

「クローザーが一番僕の中では目標ですし、目指すべきポジション。益田さんも今年絶対戻ってくると思いますし、（鈴木）昭汰さんだったり、高野（脩）さんだったりも、もちろん狙ってくると思うので。しっかり競争して勝って掴んでいければ」。守護神の座を勝ち取って、６０から７０試合登板、３０から４０Ｓ、そしてタイトルを狙う。