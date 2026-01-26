「ドラクエ」シリーズよりラリホーで眠ってしまったモンスター達のフィギュアがカプセルトイで登場！1月第5週より順次展開
【ラリホーですやすや！モンスターフィギュア】 1月第5週より順次展開 価格：1回400円
スクウェア・エニックスは、カプセルトイ「ラリホーですやすや！モンスターフィギュア」を1月第5週より順次展開する。価格は1回400円。
本製品は、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター達が、ラリホーの魔法を受けて眠る様子をフィギュアで表現したもの。
ラインナップは、「スライム」「スライムベス」「ももんじゃ」「ベビーサタン」「ギガンテス」の全5種類が用意されており、よだれを垂らす様子や、お腹を上に向けた無防備な姿をそれぞれ表現している。
🔵🔴#ドラゴンクエスト カプセルトイ情報🔵🔴- SQUARE ENIX Official Goods (@SQEX_MD_GOODS) January 26, 2026
【2026.1.26週 発売予定】
ラリホーですやすや！モンスターフィギュア
1回400円/全5種
順次登場予定！
▼カプセルトイ情報サイトhttps://t.co/rpQMBtf2ro#ドラクエ #DQ pic.twitter.com/uw9rZQNhWC
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX