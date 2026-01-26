【ラリホーですやすや！モンスターフィギュア】 1月第5週より順次展開 価格：1回400円

スクウェア・エニックスは、カプセルトイ「ラリホーですやすや！モンスターフィギュア」を1月第5週より順次展開する。価格は1回400円。

本製品は、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター達が、ラリホーの魔法を受けて眠る様子をフィギュアで表現したもの。

ラインナップは、「スライム」「スライムベス」「ももんじゃ」「ベビーサタン」「ギガンテス」の全5種類が用意されており、よだれを垂らす様子や、お腹を上に向けた無防備な姿をそれぞれ表現している。

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX