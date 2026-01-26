GL¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤àÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡ÙFODÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡ÁThe Secret Of Girls¡Ù(Á´16ÏÃ)¤ò¡¢2·î1Æü0»þ¤«¤éÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡ØÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡ÁThe Secret Of Girls¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëGL¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÉÔ±¿Â³¤¤Ç¤â¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÎ¹¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±À°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ØWhen We Met¡Ù¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤¿²¿é²(¥Û¡¼¡¦¥ì¥¤)¡£Ìµ°¦ÁÛ¤Ë¸«¤¨¡¢¼Â¤Ï²¹¤«¤¤¿´¤ò»ý¤Ä½É¤Î½¾¶È°÷¤ò¡Ø°ìÇ°³«²Ö ¡Á¤Ò¤È¤Ò¤é¤ÎÎø¤Ò¤é¤¯»þ¡Á¡Ù¤ÎÂ¹ºÌåÅ(¥¹¥ó¡¦¥Ä¥¡¥¤¥ë¥ó)¤¬±é¤¸¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½Âå½÷À¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÀ³Ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸ß¤¤¤ËÈ¿È¯¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤ÇÁê¼ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Î¹¿Í¤È½É¤Î½¾¶È°÷¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤Áê¼ê¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÈÈëÌ©¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ë½É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¡ÈÍ§Ã£°Ê¾åÎø¿ÍÌ¤Ëþ¡É¤Ê´Ø·¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡û¤¢¤é¤¹¤¸
²ñ¼Ò°÷¤Î½ù·ÊÛ§(¥·¥å¡¼¡¦¥¸¥ó¥·¡¼)¤Ï¡¢ÆÍÁ³²ñ¼Ò¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¡£Íê¤ëÅö¤Æ¤â¤Ê¤¯1¿Í¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Æ»Ãæ¤Çµ®½ÅÉÊ¤ò¤Ê¤¯¤·½É¤ËÇñ¤Þ¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡£Ìî½É¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë½ù·ÊÛ§¤ò¸«¤«¤Í¤¿½É¤Î½¾¶È°÷¤ÎÊ¹¿ù(¥¦¥§¥ó¡¦¥·¥ã¥ó)¤Ï¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÉÔËþ¤ò¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¼¡Âè¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯2¿Í¡£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
FOD¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡ÁÆî¹ñ¤Î½÷Äë ¹ÈÆ¦¡Á¡Ù¡ØÈþ¿Í¹ü¡Ù¡Ø¥é¥¤¥È¡¦¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡ÁÉ¬¤º¥¥ß¤òµß¤¤½Ð¤¹¡Á¡Ù¡ØÄ¹²Î¹Ô¡Ù¡Øµõ´é¡Ù¡ØºÇ¶¯¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï°ìÌÜ¹û¤ì¤«¤é¡Ù¡ØÎá¾î¥á¥¤¥É¡Ù¡ØÃË¸ÑæØºØ¡Á¸Ñ¤Î²¸ÊÖ¤·¡Á¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß·¯²¦¤È¤Ò¤Ä¤¸½÷²¦¡ÙÎø°¦²è»Õ ¥ª¡¼!¥Þ¥¤¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥¢¡¼¡Ù¡ØÅ·´±¤Î·Ñ¾µ¼Ô ¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¥ó¥Á¡¼ ¡Á ÈëÊõ¤È°¦¤ÎÊª¸ì¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Moyu Pictures (Beijing) Co., Ltd.
