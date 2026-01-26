【グローバルワークのボストンバッグ】が優秀！「十分なサイズ感」「軽くて楽に持てる」だって！

通勤にもお出かけにも使えるバッグを探しているなら、チェックしたいのが【グローバルワーク】の「ボストンバッグ」。今回ピックアップしたのは、見た目はきちんと感がありながら、軽量仕様で楽に持てそうな「スペ軽」シリーズのアイテムです。大人女性の着こなしになじむ上品デザインで、毎日でも使いたくなる一軍バッグになるかも。

オンオフ使えるこなれボストン

【グローバルワーク】「スペ軽チャーム付きボストン」\4,990（税込）

カジュアルなコードチャーム付きのレザー調ボストンバッグ。コンパクトに見えて、約11.5cnとマチがしっかりあり、「ペットボトルや長財布も余裕を持って収納できる十分なサイズ感」（公式サイト）なのだそう。約500gの軽量仕様なので、オンオフ問わず手が伸びる相棒バッグになりそうです。

荷物多めの日も使いやすいA4対応バッグ

【グローバルワーク】「スペ軽撥水A4ボストン」\5,490（税込）

つるんとしたレザー調素材を使用した、きれいめデザインのボストンバッグ。公式ECサイトで「非常に軽い素材で楽に持てます」と紹介されるとおり、約560gと軽量仕様。A4サイズがすっきり収まるサイズで、仕事やお出かけ、荷物が増えがちな日などにも重宝しそうです。撥水機能もあるため、天候を気にせず使えるのも高ポイント。実用性を重視しつつ、見た目も妥協したくない大人女性におすすめです。

