都内のホテルで会見

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表10選手が26日、追加発表された。井端弘和監督が都内のホテルで会見。すでに明かされていた大谷翔平投手（ドジャース）ら19人に加え、これで29人に。残る1人は後日発表される。2月14日からは宮崎で合宿を行い、本番への準備を進めていく。井端監督はWBC初招集となった曽谷龍平（オリックス）、小園海斗（広島）、北山亘基（日本ハム）を選んだ理由を説明した。

井端監督は会見で、WBC初召集となった曽谷、北山、小園について説明した。小園は「自分が（監督に）なってからずっと大会来ていただいて、ポジション的には内野、特にプレミアでは全部セカンドというところでは、すごくいてくれると助かる選手かなと思いますし、勝負強さがあるかなというところが選ぶ決め手になったかなと思います」とユーティリティ性を評価した。

投手2人は、まず曽谷について「（昨年の強化試合で）MLBの球の対応という中では、良さが出た中では一番だったかなと。あのボールをまた春に投げてもらえれば十分抑えてくれるという判断になりました」と適応力に太鼓判を押した。北山は「直球のピッチングですし、コントロールもいいですし、変化球を交えて何でもどの球種でもストライク取れるというところでは、貴重な投手かなと思ってます」と理由を明かした。

今回の発表で10人が追加された。ドジャースから山本由伸、カブスから鈴木誠也が選ばれた。今季からメジャー挑戦となるブルージェイズの岡本和真、ホワイトソックスの村上宗隆も追加された。現時点で、過去最多となる大リーグ所属選手8人が選ばれている。これまでは2009年大会の5人が最高だった。

国内組からはオリックスの宮城大弥、曽谷、中日の高橋宏斗、日本ハムの北山、ヤクルトの中村悠平、広島の小園が選ばれた。

【メンバー一覧】

松井裕樹 パドレス

伊藤大海 日本ハム

大勢 巨人

大谷翔平 ドジャース

菊池雄星 エンゼルス

種市篤暉 ロッテ

平良海馬 西武

石井大智 阪神

牧秀悟 DeNA

若月健矢 オリックス

牧原大成 ソフトバンク

源田壮亮 西武

佐藤輝明 阪神

近藤健介 ソフトバンク

坂本誠志郎 阪神

菅野智之 FA（前オリオールズ）

周東佑京 ソフトバンク

森下翔太 阪神

松本裕樹 ソフトバンク

※宮城大弥 オリックス

※山本由伸 ドジャース

※高橋宏斗 中日

※曽谷龍平 オリックス

※北山亘基 日本ハム

※中村悠平 ヤクルト

※小園海斗 広島

※岡本和真 ブルージェイズ

※村上宗隆 ホワイトソックス

※鈴木誠也 カブス

※は追加発表選手



（THE ANSWER編集部）