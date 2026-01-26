アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』制作決定！ 悟空とベジータが立ち並ぶティザービジュアル解禁
1月25日に幕張メッセにて開催された「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」のオープニングを飾るステージとなる「新展開超発表！ゲンキダステージ Part1」にて、アニメ『ドラゴンボール超（スーパー） 銀河パトロール』の制作決定が発表された。併せてティザービジュアルも解禁された。
【写真】イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」キービジュアル
『DRAGON BALL』40周年イヤーのクライマックスを飾るイベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」のオープニングステージとなる「新展開超発表！ゲンキダステージ Part1」に孫悟空役の野沢雅子とDRAGON BALLシリーズのエグゼクティブプロデューサー伊能昭夫氏が登壇。鳥山明さん原作・ストーリー・キャラクターデザインの『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作決定がサプライズで発表された。
本作は2015年から2018年にかけて放送されたアニメ『ドラゴンボール超（スーパー）』の宇宙サバイバル編の続きの物語。漫画『ドラゴンボール超』では銀河パトロール囚人編としてコミックスにも収録。主人公・孫悟空とベジータが銀河の平和を守る銀河パトロール隊と共に、新たな強敵・星喰いのモロと超スケールの激闘を繰り広げる。
全世界初公開となった本作のティザービジュアルは、『ドラゴンボール超 銀河パトロール』のロゴとともに、銀河パトロールのマークが胸にあしらわれた道着と戦闘服に身を包む悟空とベジータが力強い表情で佇んでおり、その背景に銀河パトロールのマークも象徴的に大きく描かれている。悟空、ベジータが立ち並ぶ姿に期待が高まるビジュアルとなっている。
【写真】イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」キービジュアル
『DRAGON BALL』40周年イヤーのクライマックスを飾るイベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」のオープニングステージとなる「新展開超発表！ゲンキダステージ Part1」に孫悟空役の野沢雅子とDRAGON BALLシリーズのエグゼクティブプロデューサー伊能昭夫氏が登壇。鳥山明さん原作・ストーリー・キャラクターデザインの『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作決定がサプライズで発表された。
全世界初公開となった本作のティザービジュアルは、『ドラゴンボール超 銀河パトロール』のロゴとともに、銀河パトロールのマークが胸にあしらわれた道着と戦闘服に身を包む悟空とベジータが力強い表情で佇んでおり、その背景に銀河パトロールのマークも象徴的に大きく描かれている。悟空、ベジータが立ち並ぶ姿に期待が高まるビジュアルとなっている。