回転寿司チェーン「スシロー」にて、豊洲の目利きが厳選したメニューや豊洲の名店監修のメニューなどが登場する「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を開催。

豊洲市場の仲卸から精選されたネタが登場し、中でも「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」は税込み110円〜からお得に味わうことができます☆

スシロー「天下の魚市場 豊洲×スシロー」

提供期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日) ※販売予定総数が完売次第終了

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

販売店舗：全国のスシロー店舗

※持帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持帰り未実施です

すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した回転すし「スシロー」

そんなスシローの期間限定フェアとして、豊洲の目利きと江戸前の技が楽しめる「天下の魚市場 豊洲×スシロー」が開催されます。

鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が精選した天然本鮪や、市場内の行列必至の名店「大和寿司」で受け継がれる職人の技がスシローで楽しめる期間限定フェアです☆

豊洲の鮪の仲卸「米彦」の目利きメニュー（一部）

豊洲に店舗を構える、生本鮪を中心に天然や養殖、冷凍など、様々な鮪を取り扱う鮪専門の仲卸「米彦(こめひこ)」

自社加工場を所有することが米彦の強みです。

豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み

価格：110円(税込)〜

販売予定数：250万食

鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が選別した、お墨付きも獲得した「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」

鮪の王様とも称される天然本鮪のねぎとろが、税込み110円〜とお得な価格で楽しめます。

天然の本鮪は身が引き締まり、脂が程よくのっているのが特長で、粒感を残したねっとり食感に仕上げられているのもポイントです。

包みで味わうことで天然本鮪の香りと旨みがダイレクトに堪能できます。

※持帰りの際、軍艦1貫となります

豊洲 天然本鮪6貫盛り

価格：1,120円(税込)〜

販売予定総数：48万食

盛り合わせ内容：大とろ、中とろ、中とろ焦がし醤油(直火炙り)、赤身、煮切り醤油漬け赤身、ねぎとろ包み

天然だからこそすっきりとした脂がとろける大とろ、赤身と脂のバランスが良い中とろも盛り込んだ「豊洲 天然本鮪6貫盛り」

炙りにした中とろ焦がし醤油、鮪ならではの香りと旨みが味わえる赤身と、漬けにしてさらに旨みを引き出した漬け赤身、粒感を残したねっとり食感のねぎとろ包みという、天然本鮪を6つの仕立てで味わい尽くせます。

豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ

価格：260円(税込)〜

販売予定総数：181万食

盛り合わせ内容：赤身・煮切り醤油漬け赤身

本鮪の赤身を2つの味わいで楽しめる」「豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ」

赤身・煮切り醤油漬け赤身が一貫ずつ盛り合わせてあります。

豊洲の名店「大和寿司」監修メニュー

築地時代より変わらず行列の絶えない、有名人も通う老舗寿司店「大和寿司（だいわずし）」

優れた目利きの仲卸と仕入れ担当が納得した魚を場内より入荷しています。

市場直結という抜群の立地で培われた信頼が生む極上寿司が堪能できる名店です。

江戸前の匠すし3貫盛り

価格：360円(税込)〜

売予定総数：99万食

盛り合わせ内容：炙り水たこ 江戸前煮詰めがけ・いわしの江戸前酢洗い・いかと筋子包み

江戸前の技と工夫を施したおすし3貫を食べ比べできる、豊洲の名店「大和寿司」監修の「江戸前の匠すし3貫盛り」

天然水たこは、炙った後に「穴子の旨みを凝縮した煮詰め」を仕上げにひと塗りしています。

大和寿司のメニューをヒントにした包みはいかと筋子の相性が楽しめます。

いわしの江戸前酢洗い

価格：180円(税込)〜

販売予定総数：54万食

程よい脂がのったいわしを使用した「いわしの江戸前酢洗い」

江戸前の技「酢洗い」で身を引き締め、旨みを引き出ているのが特徴です。

「渡辺商店」監修：煮あわび 江戸前煮詰めがけ

価格：360円(税込)〜

販売予定総数：13万食

貝を取り扱う仲卸の「渡辺商店」監修の「煮あわび 江戸前煮詰めがけ」

あわびの上品な味わいが江戸前の煮詰めと共に口いっぱいに広がります。

気仙沼産 かつおたたき

価格：120円(税込)〜

販売予定総数：71万食

豊洲の仲卸「尾坪水産」が太鼓判を押した「気仙沼産 かつおたたき」もラインナップ。

すりおろしたショウガと共に味わうことができる、上品な味わいがポイントです。

豊洲の目利きが厳選したネタや豊洲の名店監修のメニューなどが期間限定で登場。

スシローにて2026年1月28日より開催される「天下の魚市場 豊洲×スシロー」の紹介でした☆

びん長まぐろや〆さばを使用した創作寿司！スシロー「きまぐれクック」監修メニュー びん長まぐろや〆さばを使用した創作寿司！スシロー「きまぐれクック」監修メニュー 続きを見る

チョコレートたっぷりのワッフルボウル＆カタラーナタルト！スシロー「サク山チョコ次郎」コラボスイーツ チョコレートたっぷりのワッフルボウル＆カタラーナタルト！スシロー「サク山チョコ次郎」コラボスイーツ 続きを見る

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 目利きが厳選したネタや名店監修のお寿司！「天下の魚市場 豊洲×スシロー」 appeared first on Dtimes.