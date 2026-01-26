ACEesÉâ½êÈôµ®¡¢Î©¶µÂçË¡³ØÉôÁªÂò¤ÎÍýÍ³¹ðÇò¡¡¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦ACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¼õ¸³¤ÎÂç»ö·ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖËã¤µ¤ó¤ÎµíÐ§¤ò´®Ç½¤¹¤ëÉâ½êÈôµ®
¡¡Î©¶µÂç³ØË¡³ØÉô½Ð¿È¤ÎÉâ½ê¤Ï¡¢Ë¡³ØÉô¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤¬¼ç±é¤Î¡Ø99.9¡¾·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡¾¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡×¤È¡¢·àÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢Éâ½ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤ÏÇÏ¤Ë¤è¤¯¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Éâ½ê¡£¾èÇÏ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Éâ½ê¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖËã¤µ¤ó¤ÎµíÐ§¤ò´®Ç½¤¹¤ëÉâ½êÈôµ®
¡¡Î©¶µÂç³ØË¡³ØÉô½Ð¿È¤ÎÉâ½ê¤Ï¡¢Ë¡³ØÉô¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤¬¼ç±é¤Î¡Ø99.9¡¾·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡¾¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡×¤È¡¢·àÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢Éâ½ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤ÏÇÏ¤Ë¤è¤¯¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Éâ½ê¡£¾èÇÏ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Éâ½ê¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£