女優の大友花恋（26）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大ヒットドラマの映画撮影での主演俳優の様子について語った。

この日は女優の大原優乃とそろって登場。2人は現在ネットフリックスで配信中の木村拓哉が主演する映画「教場 Reunion（リユニオン）」に出演しており、2月20日からは後編となる映画「教場 Requiem（レクイエム）」が劇場で公開される。

MCの「ハライチ」澤部佑は「普段も木村さんは風間公親感」と同作品で厳しい教官を演じているイメージのままかと尋ね、大友は「そうです。ずっとあの雰囲気でいらっしゃるので」と明言した。

休憩時間になっても「スタジオでみんなとお話とかをされている時でもあの姿の風間さんが通られると、ちょっと1回こう」「はい！教官！ってなりましたね」と生徒役たちの背筋が伸びると回顧した。

澤部が「休憩できないっていうこと？」とさらに切り込むと、大友は「休憩…できないです」と一瞬考えたのちに明言した。それでも「まるっと空気を作ってくださっています」と笑顔で話した。