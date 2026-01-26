¡ÖÄ»µ®Â²¡×Ç¯´Ö¥Õ¥§¥¢Âè4ÃÆ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼9ÉÊ¡¡SEVENTEEN¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ø·Ü±ö¶Ì»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤â¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë
¡¡¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾ÆÄ»²°¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ï2·î1Æü¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤Ì¤Ü¤ìÂ³¤±¤ÆÁÏ¶È40¼þÇ¯ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¢¡ÙÂè4ÃÆ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï¤·¤¿¡ÈÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡É
¡¡Æ±Å¹¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î1Æü¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ø¤¦¤Ì¤Ü¤ìÂ³¤±¤ÆÁÏ¶È40¼þÇ¯ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£»×¤¤½Ð¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ÍýË¡¤ä¹ñ»º¿©ºà¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·Éü¹ï¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿´õ¾¯Éô°Ì¡Ö¤Þ¤Ä¤Ð¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¹üÉÕ¤V¡Ê¤Ö¤¤¡Ë¥Á¥¥ó¤À¤·Ì£¡Ù¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ø¥Á¥¥ó¥Þ¥ê¥Í¡Ù¡¢¹ñ»º¤¦¤º¤éÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¤¤¤È¤³¶ú¡Ù¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼Á´9ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ø·Ü±ö¶Ì»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£
¢£¡Ø¤¦¤Ì¤Ü¤ìÂ³¤±¤ÆÁÏ¶È40¼þÇ¯ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¢¡ÙÂè4ÃÆ¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ø¹üÉÕ¤V¥Á¥¥ó¤À¤·Ì£¡Ù
¹üÉÕ¤V¥Á¥¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ä¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ü¤Îº¿¹üÉôÊ¬¤Ç¡¢¹üÉÕ¤Æù¤Î»Ý¤ß¤È¤Û¤É¤è¤¤»é¿È¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢1±©¤«¤é1¸Ä¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÉô°Ì¡£Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¤À¤·Ì£¡×¤ò16Ëü¿©¸ÂÄê¤ÇÉü¹ï¡£ËÌ³¤Æ»»º¿¿º«ÉÛ¤ÈËíºê¤Î³ïÀá¤Î°ìÈÖ¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¾ßÌý¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¡£
¡Ø¥Á¥¥ó¥Þ¥ê¥Í¡Ù
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÁÏ¶È»þ¤Ï¡¢¤Ò¤Í·Ü¤Î¤à¤ÍÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Ç¤Ï¤â¤âÆù¤ò»ÈÍÑ¡£Åö»þ¤ÎÌ£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ²Ú¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢È¤¤¬¿Ê¤à°ìÉÊ¡£
¡Ø¤¤¤È¤³¶ú¤¿¤ì¡Ù
¹ñ»º¤¦¤º¤éÍñ¤È·Ü¤â¤âÆù¤òÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤¦¤º¤éÍñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤¤¤È¤³¶ú±ö¡Ù
¹ñ»º¤¦¤º¤éÍñ¤È·Ü¤â¤âÆù¤ò´ä±ö¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£º£²ó¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë±ö¾Æ¤¤Ï¡¢´ä±ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¦¤º¤éÍñ¤È¤â¤âÆù¤ÎÁÇºà¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¨¥Ã¥°¡Ù
Ìó15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü¹ï¡£ÎáÏÂÈÇ¤Ï¿Íµ¤¤ÎÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÁýÎÌ¤·¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ø¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥é¥Æ¡Ù
¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡Ø¤Ë¤´¤ê°ÉÏª¼ò¥¦¡¼¥í¥ó¡Ù
¤¦¤é¤´¤·¤Î´°½Ï¤¢¤ó¤º²ÌÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ÉÏª¼ò¤ò¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ç³ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤º¤Î²ÌÆù´¶¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø¤Ë¤´¤ê°ÉÏª¼ò¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù
¤¦¤é¤´¤·¤Î´°½Ï¤¢¤ó¤º²ÌÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê°ÉÏª¼ò¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç³ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤º¤Î²ÌÆù´¶¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø¤Ë¤´¤ê°ÉÏª¼ò¥½¡¼¥À¡Ù
¤¦¤é¤´¤·¤Î´°½Ï¤¢¤ó¤º²ÌÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ÉÏª¼ò¤ò¥½¡¼¥À¤Ç³ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤º¤Î²ÌÆù´¶¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼ ¿·¾¦ÉÊ
¡Ø·Ü±ö¶Ì»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡Ù
À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSEVENTEEN¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥¹¡¼¥×¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¡£·Ü¥¬¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëº«ÉÛ¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¹ç¤ï¤»¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦À¸Õª¡¦¸ÕÜ¥¡¦¤´¤ÞÌý¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë²¹Àô¶Ì»Ò¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÍ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥·¥á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°ìÇÕ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï¤·¤¿¡ÈÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡É
¡¡Æ±Å¹¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î1Æü¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ø¤¦¤Ì¤Ü¤ìÂ³¤±¤ÆÁÏ¶È40¼þÇ¯ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£»×¤¤½Ð¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ÍýË¡¤ä¹ñ»º¿©ºà¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·Éü¹ï¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¤¦¤Ì¤Ü¤ìÂ³¤±¤ÆÁÏ¶È40¼þÇ¯ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¢¡ÙÂè4ÃÆ¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ø¹üÉÕ¤V¥Á¥¥ó¤À¤·Ì£¡Ù
¹üÉÕ¤V¥Á¥¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ä¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ü¤Îº¿¹üÉôÊ¬¤Ç¡¢¹üÉÕ¤Æù¤Î»Ý¤ß¤È¤Û¤É¤è¤¤»é¿È¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢1±©¤«¤é1¸Ä¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÉô°Ì¡£Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¤À¤·Ì£¡×¤ò16Ëü¿©¸ÂÄê¤ÇÉü¹ï¡£ËÌ³¤Æ»»º¿¿º«ÉÛ¤ÈËíºê¤Î³ïÀá¤Î°ìÈÖ¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¾ßÌý¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¡£
¡Ø¥Á¥¥ó¥Þ¥ê¥Í¡Ù
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÁÏ¶È»þ¤Ï¡¢¤Ò¤Í·Ü¤Î¤à¤ÍÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Ç¤Ï¤â¤âÆù¤ò»ÈÍÑ¡£Åö»þ¤ÎÌ£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ²Ú¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢È¤¤¬¿Ê¤à°ìÉÊ¡£
¡Ø¤¤¤È¤³¶ú¤¿¤ì¡Ù
¹ñ»º¤¦¤º¤éÍñ¤È·Ü¤â¤âÆù¤òÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤¦¤º¤éÍñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤¤¤È¤³¶ú±ö¡Ù
¹ñ»º¤¦¤º¤éÍñ¤È·Ü¤â¤âÆù¤ò´ä±ö¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£º£²ó¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë±ö¾Æ¤¤Ï¡¢´ä±ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¦¤º¤éÍñ¤È¤â¤âÆù¤ÎÁÇºà¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¨¥Ã¥°¡Ù
Ìó15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü¹ï¡£ÎáÏÂÈÇ¤Ï¿Íµ¤¤ÎÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÁýÎÌ¤·¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ø¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥é¥Æ¡Ù
¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡Ø¤Ë¤´¤ê°ÉÏª¼ò¥¦¡¼¥í¥ó¡Ù
¤¦¤é¤´¤·¤Î´°½Ï¤¢¤ó¤º²ÌÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ÉÏª¼ò¤ò¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ç³ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤º¤Î²ÌÆù´¶¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø¤Ë¤´¤ê°ÉÏª¼ò¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù
¤¦¤é¤´¤·¤Î´°½Ï¤¢¤ó¤º²ÌÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê°ÉÏª¼ò¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç³ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤º¤Î²ÌÆù´¶¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø¤Ë¤´¤ê°ÉÏª¼ò¥½¡¼¥À¡Ù
¤¦¤é¤´¤·¤Î´°½Ï¤¢¤ó¤º²ÌÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ÉÏª¼ò¤ò¥½¡¼¥À¤Ç³ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤º¤Î²ÌÆù´¶¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼ ¿·¾¦ÉÊ
¡Ø·Ü±ö¶Ì»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡Ù
À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSEVENTEEN¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥¹¡¼¥×¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¡£·Ü¥¬¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëº«ÉÛ¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¹ç¤ï¤»¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦À¸Õª¡¦¸ÕÜ¥¡¦¤´¤ÞÌý¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë²¹Àô¶Ì»Ò¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÍ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥·¥á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°ìÇÕ¡£