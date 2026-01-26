八代英輝弁護士(61)が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）にコメンテーターとして生出演し、衆院選の争点について私見を語った。

衆院選は27日公示、2月8日投開票。異例の冬選挙、16日間という戦後最短の選挙戦に突入する。

番組では、この週末に行われた各世論調査の結果を紹介した。読売新聞は「衆院選で特に重視したい政策や争点」として、「政治とカネ」の問題と答えた人が55％。毎日新聞では「各政党にどの分野の議論を期待するか」として、「政治とカネ」は34％だった（ともに複数回答）。

自民党は、旧派閥を舞台にした裏金事件で、関係した候補を公認し、比例との重複を認める方針。八代氏は「政治とカネを取り沙汰されて、前回の選挙で落選されて、地域の支部長になって残ってらっしゃる方が六十数人いらっしゃるんですかね。全員、もう1回出てくる、ほぼそのままの形で。ということになると」と説明した。

その上で「ということになると、高市さんを支持しているというのと、政治とカネの問題で一度落選されていた人に、もう1回自分が投票するのか、党に投票するのか、同じような次元でものが図れるのかというのは非常に難しい」と、ジレンマを指摘。「選択肢として、ちょっと矛盾するものを突き付けられてしまっている区も出てくるのかなという気がしています」と述べた。