ももクロ・玉井詩織、高城れにの“秘密”告白「もともと、すごくずぼらで…」
アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織が26日、都内で行われた、スキンケアブランド「iYON」アンバサダー就任記念トークイベントに登壇。メンバーである高城れにのかつての秘密を明かした。
【全身ショット】素敵…！華やかなホワイトコーデで登場した玉井詩織
イベントでは、インバスの導入美容液を紹介。特におすすめしたい人を問われると、玉井は高城と回答した。「れにちゃんはもともと、すごくずぼらで」と切り出し、「メイクを現場でして、落として帰るとき、普通は落とした後に保湿して帰るのが普通ですが、何も塗らないで帰るんです」と明かした。
今では、そのようなことはないそうで「若さゆえだったと思うのですが、お風呂の中ですますことができるので、ずぼらなれにちゃんに（おすすめしたい）」と語った。
同ブランドは、日本テレビの通販事業「日テレポシュレ」が、女性向けメディアの『4MEEE』と共同開発し、昨年誕生したブランド。ブランド名のiYON（アイヨン）とは、「私」と「4」という数字をかけ合わせて「幸せ」となり、“ご機嫌な私をつくる”ビューティーブランドでありたいという願いを込めている。
