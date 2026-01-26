モデルでタレントの滝沢カレン（33）が26日、月曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。服装選びに失敗したことを明かした。

オープニングで天気についてトーク。寒波襲来で寒い日が続くが、滝沢は「私、昨日は本当に間違えていて」と切り出すと、前日の服装について語り始めた。

その日、滝沢が見た天気予報には20度と表示されていたといい、「え、20度なら急に春だし。昨日出かけたんですけど、本当にトレーナー1枚で出かけてしまったんですね」と苦笑い。パーソナリティーのパンサー向井慧が「直近すごい寒かったじゃないですか。急に昨日だけ20度の日が来たと？」と笑うと、滝沢は「その天気予報をすごく信じていて。毎日朝見ているので、そこを信じて」と全幅の信頼を置いていたと説明した。また「暑くなってしまったらコートを持つのも大変だから。その日も歩く予定だったので、パーカー1枚で出ちゃったんですね」と話した。

25日の東京は冷え込み、さらに風も強く「何でこんなに寒いんだろうみたいな。どこを歩こうが寒いんです」と震えっぱなし。「何かおかしいと思ったら私、沖縄の天気予報を見てたんです」と打ち明けた。

滝沢は「私、違う地域の天気予報を見るのが好きで。スライドすると、自分が登録した地域を見せてくれる天気予報なんですね。沖縄と北海道は絶対入れてるので。それで多分、前日の夜に沖縄はどんな感じなんだろうって見たまま閉じちゃったんです」と推察。「朝見たら沖縄の天気のまま、え？ 20度！ってなってしまって。もう大惨事」と薄着を選んだ自分自身に苦笑した。

すぐに上着を取りに戻らなかった理由については「それが朝だったんです。さすがに9時に20度には届かないだろうと私も理解があるので。12時ぐらいまでにはプラス20度になると思って。12時までいたんですけど」と回想。気温上昇に期待するもかなわず「寒くて。強風。本当に大後悔しました」と反省しきりだった。