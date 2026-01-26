おばあちゃんとわんこの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で48万8000回再生を突破し、「可愛すぎる」「本当の孫のよう」「癒される～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：田舎に住むおばあちゃん→畑で野菜を収穫中、犬が一緒についてきて…『本当の孫』のような光景】

おばあちゃんの家を訪問

TikTokアカウント「mainichi_bunta_」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『ぶん太』ちゃんの日常を紹介しています。この日、田舎に住むおばあちゃんの家を訪れたそうです。おばあちゃんのことが大好きなぶん太ちゃんは、終始おばあちゃんにベッタリ！おばあちゃんが農作業をしているときも、一緒について行ったそうです。

ぶん太ちゃんは、おばあちゃんが野菜を収穫する様子を見ていたといいます。野菜を取ったおばあちゃんは、一旦移動。しかし、ぶん太ちゃんはなぜかその場に留まったままでした。もしかして、土でも掘っている…？

健気に手伝うわんこにホッコリ

次の瞬間、ぶん太ちゃんは早歩きでおばあちゃんの元へ。その口には、野菜が咥えられていました。ぶん太ちゃんは、おばあちゃんの手伝いをしようと思ったのか、真似して野菜を収穫したのです。トコトコとおばあちゃんについて行くぶん太ちゃんの姿が愛おしい…♡

ぶん太ちゃんが手伝ってくれたおかげで、収穫作業もスムーズに進んだことでしょう。おばあちゃんにとっても、心温まる瞬間だったはず。まるでジブリの世界のような微笑ましい光景に、見ているだけで癒されてしまいますね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「お手伝いしてえらいね～」「幸せがここにかき集められている」「こういう穏やかな環境で生きていたい」などさまざまなコメントが寄せられました。

嬉しすぎて震えちゃう！？

ぶん太ちゃんは、一緒に暮らすパパのことも大好き。パパの帰りを待っているときは、思わず震えてしまうほどだといいます。パパが現れると、ピョンピョン飛び跳ねて「おかえり」のご挨拶をするそうです。

一方、パパもぶん太ちゃんのお出迎えに毎日ホッコリしているとか。腰を下ろしてナデナデすると、「抱っこして～」と言わんばかりに飛びついてくるとか…♪とっても人懐こくて甘え上手なぶん太ちゃんなのでした。

TikTokアカウント「mainichi_bunta_」には、ぶん太ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mainichi_bunta_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。