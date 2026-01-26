今冬レアル・マドリードからリヨンへレンタル移籍を果たした19歳FWエンドリックはフランスの地で圧巻の活躍を見せている。



出場機会を求め、武者修行を選んだエンドリックはデビュー戦となったクープ・ドゥ・フランスのリール戦でいきなりゴールを挙げると、リーグ・アン第18節のブレスト戦ではアシストを記録。



加入直後から存在感を見せると、今節のメス戦でも19歳FWはスタメンに抜擢。11分にチームの先制点となるゴールと挙げると、前半ATと87分にもエンドリックはゴールを決め、なんとハットトリックを達成。5-2での快勝に大きく貢献した。





リヨン加入から3試合で4ゴール1アシストと同選手は素晴らしい活躍を見せているが、スペイン『as』は「彼のレンタル移籍が関係者全員にとって完全な成功であったことを裏付けるものだった」とメス戦のハットトリックを称賛。さらに続けて「エンドリックは試されるためではなく、フランスサッカー界を席巻するためにやってきたのだ」とエンドリックのここまでの活躍を讃えている。夏に行われるW杯のメンバー入りを狙うためにリヨンへのレンタル移籍を決断したエンドリック。この調子を維持すれば、ブラジル代表指揮官カルロ・アンチェロッティの目にも留まるだろう。W杯を見据えるブラジルの神童は半年間のレンタル移籍で何ゴールを挙げられるか、楽しみだ。