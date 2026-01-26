リヨン加入後3試合で4ゴール1アシスト！ W杯見据えるブラジルの神童がフランスで大暴れ 「フランスサッカー界を席巻するためにやってきた」
今冬レアル・マドリードからリヨンへレンタル移籍を果たした19歳FWエンドリックはフランスの地で圧巻の活躍を見せている。
出場機会を求め、武者修行を選んだエンドリックはデビュー戦となったクープ・ドゥ・フランスのリール戦でいきなりゴールを挙げると、リーグ・アン第18節のブレスト戦ではアシストを記録。
加入直後から存在感を見せると、今節のメス戦でも19歳FWはスタメンに抜擢。11分にチームの先制点となるゴールと挙げると、前半ATと87分にもエンドリックはゴールを決め、なんとハットトリックを達成。5-2での快勝に大きく貢献した。
夏に行われるW杯のメンバー入りを狙うためにリヨンへのレンタル移籍を決断したエンドリック。この調子を維持すれば、ブラジル代表指揮官カルロ・アンチェロッティの目にも留まるだろう。W杯を見据えるブラジルの神童は半年間のレンタル移籍で何ゴールを挙げられるか、楽しみだ。
エンドリッキの衝撃— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 26, 2026
レンタル加入2戦目で
鮮やかにハットトリック
リーグアン第19節
メス×リヨン
DAZN 見逃し配信中 #リーグアン #だったらDAZN pic.twitter.com/OgkZrg2tLZ