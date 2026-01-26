リヴァプールでプレイするショボスライ photo/Getty Images

写真拡大

本職の中盤から緊急時には右サイドバックにも入るなど、今のリヴァプールにMFドミニク・ショボスライは欠かすことの出来ない選手だ。

豊富な運動量、馬力溢れる攻撃参加に加え、最近はフリーキックの精度も上がってきた。今季序盤のアーセナル戦ではプレミアリーグの歴史に残るような直接フリーキックを炸裂させ、先日行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のマルセイユ戦では壁の下をグラウンダーで通すアイディア溢れるフリーキック、さらに続くボーンマス戦でも味方がボールを動かしたところから強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。

ここ最近のフリーキック精度を受け、『Planet Football』は『現世界最高のフリーキッカーTOP10』の2位にショボスライを入れている。すっかりワールドクラスのキッカーの仲間入りといったところだろうか。

9位：ハカン・チャルハノール（インテル）

8位：ジェイムズ・ウォード・プラウズ（ウェストハム）

7位：デクラン・ライス（アーセナル）

6位：クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）

5位：トレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリード）

4位：フッキ（アトレチコ・ミネイロ）

3位：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

2位：ドミニク・ショボスライ（リヴァプール）

1位：リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）

この9人が同メディアの選んだ現世界最高のキッカーだが、このランキングに関してはかなり賛否が分かれるだろう。今季はウェストハムで出番がほとんどないウォード・プラウズ、ロナウドのフリーキックもなかなか決まっていない。同メディアは2024年に3本決めたことを評価しているが、精度には疑問が残る。

ショボスライが一気に2位へ入ったことについても様々な意見があるかもしれないが、今季決めてきたフリーキックの衝撃がそれほど大きかったということだろう。