本職の中盤から緊急時には右サイドバックにも入るなど、今のリヴァプールにMFドミニク・ショボスライは欠かすことの出来ない選手だ。



豊富な運動量、馬力溢れる攻撃参加に加え、最近はフリーキックの精度も上がってきた。今季序盤のアーセナル戦ではプレミアリーグの歴史に残るような直接フリーキックを炸裂させ、先日行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のマルセイユ戦では壁の下をグラウンダーで通すアイディア溢れるフリーキック、さらに続くボーンマス戦でも味方がボールを動かしたところから強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。





Szoboszlai knew the wall would jump#UCL pic.twitter.com/9f4sqIr2UC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2026

ここ最近のフリーキック精度を受け、『Planet Football』は『現世界最高のフリーキッカーTOP10』の2位にショボスライを入れている。すっかりワールドクラスのキッカーの仲間入りといったところだろうか。9位：ハカン・チャルハノール（インテル）8位：ジェイムズ・ウォード・プラウズ（ウェストハム）7位：デクラン・ライス（アーセナル）6位：クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）5位：トレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリード）4位：フッキ（アトレチコ・ミネイロ）3位：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）2位：ドミニク・ショボスライ（リヴァプール）1位：リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）この9人が同メディアの選んだ現世界最高のキッカーだが、このランキングに関してはかなり賛否が分かれるだろう。今季はウェストハムで出番がほとんどないウォード・プラウズ、ロナウドのフリーキックもなかなか決まっていない。同メディアは2024年に3本決めたことを評価しているが、精度には疑問が残る。ショボスライが一気に2位へ入ったことについても様々な意見があるかもしれないが、今季決めてきたフリーキックの衝撃がそれほど大きかったということだろう。