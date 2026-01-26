今世界で”2番目”にフリーキックが上手い選手？ リヴァプールのショボスライが恐怖のキッカーに
本職の中盤から緊急時には右サイドバックにも入るなど、今のリヴァプールにMFドミニク・ショボスライは欠かすことの出来ない選手だ。
豊富な運動量、馬力溢れる攻撃参加に加え、最近はフリーキックの精度も上がってきた。今季序盤のアーセナル戦ではプレミアリーグの歴史に残るような直接フリーキックを炸裂させ、先日行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のマルセイユ戦では壁の下をグラウンダーで通すアイディア溢れるフリーキック、さらに続くボーンマス戦でも味方がボールを動かしたところから強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。
9位：ハカン・チャルハノール（インテル）
8位：ジェイムズ・ウォード・プラウズ（ウェストハム）
7位：デクラン・ライス（アーセナル）
6位：クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
5位：トレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリード）
4位：フッキ（アトレチコ・ミネイロ）
3位：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
2位：ドミニク・ショボスライ（リヴァプール）
1位：リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）
この9人が同メディアの選んだ現世界最高のキッカーだが、このランキングに関してはかなり賛否が分かれるだろう。今季はウェストハムで出番がほとんどないウォード・プラウズ、ロナウドのフリーキックもなかなか決まっていない。同メディアは2024年に3本決めたことを評価しているが、精度には疑問が残る。
ショボスライが一気に2位へ入ったことについても様々な意見があるかもしれないが、今季決めてきたフリーキックの衝撃がそれほど大きかったということだろう。
Pure cinema.pic.twitter.com/6z10EVEKuY— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2025
Szoboszlai knew the wall would jump#UCL pic.twitter.com/9f4sqIr2UC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2026