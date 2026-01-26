◆テニス ▽全豪オープンテニス第９日（２６日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２６日＝吉松忠弘】東京パラリンピック車いすテニス女子ダブルスで、上地結衣（三井住友銀行）と組んで銅メダルを獲得した世界ランキング１０２位の大谷桃子（かんぽ生命）が、２０２４年ウィンブルドン以来約１年半ぶりに４大大会本戦に帰ってきた。予選で世界１４位の高室冴綺（スタートライン）と対戦し、７−５、６−３で勝ち、本戦入りとなった。

大谷は、勝利の瞬間、思わず「カモーン！」と声を上げた。「ようやく帰ってきた」。日本選手同士の本戦入りをかけた予選の戦いだ。やりにくいのは間違いないが、この試合に勝たないと本戦入りはできない。 第１セット４−１とリードしながら４オールに追いつかれ「本当に緊張した」。しかし、「１歩前に入って、攻撃的に行こう」と攻めに転じ、切れ味鋭いショットでストレート勝ちだ。

２０２４年パリ・パラリンピックの時だ。持病だった腰のヘルニアが再発。パリ・パラ後、２度の手術と感染症で、約７か月も入院した。練習復帰は２５年８月。４位にまでなった世界ランキングは消滅したが、けがや病気で長期離脱した場合に利用できる公傷世界ランキング１２位を使用してのエントリーだった。