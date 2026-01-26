ももクロ・玉井詩織、“幼なじみ”と初共演「うれしいです」 ソロコンのグッズデザインも
アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織が26日、都内で行われた、スキンケアブランド「iYON」アンバサダー就任記念トークイベントに登壇。幼なじみである日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーと初共演を果たした。
【全身ショット】素敵…！華やかなホワイトコーデで登場した玉井詩織
玉井は「こころちゃんとは、こころちゃんが小学校1年生や幼稚園生の時に出会って、こうして会ってお仕事させていただくのは初めて」とにっこり。忽滑谷アナは「いつもは、しーちゃんって呼んでいるのですが、きょうは仕事なので玉井さんと呼びますが、不思議な感覚です」と照れ笑いを浮かべた。
続けて、玉井は「アナウンサーになった時からいつかお仕事を一緒にできたらと思っていたので、うれしいです」と声を弾ませ、「2年前のソロコンサートの時にグッズを作ったのですが、絵が上手なので、グッズのイラストをデザインしてほしいとお願いしたんだよね！」と仲の良さを見せた。
同ブランドは、日本テレビの通販事業「日テレポシュレ」が、女性向けメディアの『4MEEE』と共同開発し、昨年誕生したブランド。ブランド名のiYON（アイヨン）とは、「私」と「4」という数字をかけ合わせて「幸せ」となり、“ご機嫌な私をつくる”ビューティーブランドでありたいという願いを込めている。
【全身ショット】素敵…！華やかなホワイトコーデで登場した玉井詩織
玉井は「こころちゃんとは、こころちゃんが小学校1年生や幼稚園生の時に出会って、こうして会ってお仕事させていただくのは初めて」とにっこり。忽滑谷アナは「いつもは、しーちゃんって呼んでいるのですが、きょうは仕事なので玉井さんと呼びますが、不思議な感覚です」と照れ笑いを浮かべた。
同ブランドは、日本テレビの通販事業「日テレポシュレ」が、女性向けメディアの『4MEEE』と共同開発し、昨年誕生したブランド。ブランド名のiYON（アイヨン）とは、「私」と「4」という数字をかけ合わせて「幸せ」となり、“ご機嫌な私をつくる”ビューティーブランドでありたいという願いを込めている。