　3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンは26日、都内ホテルで井端弘和監督（50）が会見に臨み、先行発表の19選手以外の10選手を発表した。全チームの最終ロースターは、大会を運営するWBCIが日本時間2月6日に発表する予定だ。

　ドジャースからはすでに発表されていた大谷翔平投手（31）らに加えて、昨年ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手（27）が選出。打者ではカブス・鈴木誠也外野手（31）、ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）、ホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（25）らが新たに選ばれた。過去最多の大リーガー参加は09年の5人だったが、今回は現時点で8人が選ばれる「ドリームオーダー」となった。

　発表は29人にとどまっており、残り1人は吉田正尚（レッドソックス）らの状況を見極めて発表されるとみられる。

　侍ジャパンは2月14日から宮崎合宿を開催し、2月27、28両日にバンテリンドームで壮行試合・中日戦。3月2日、3日には京セラドームで強化試合が組まれており、2日はオリックス、3日は阪神と対戦する。

　井端監督は「前回大会に比べて素晴らしい選手が出てくれるということでは、日本のレベルがどれだけ上がったかを試せるチャンスかと思いますので、そこでまた勝ちたいなという気持ちしかない」と語った。

【WBC出場予定選手】※は26日に発表された選手。数字は背番号

（投手＝15人）

1 松井　裕樹（パドレス）

13　宮城　大弥（オリックス）※

14　伊藤　大海（日本ハム）

15　大　　　勢（巨　人）　

16　大谷　翔平（ドジャース）

17　菊池　雄星（エンゼルス）

18　山本　由伸（ドジャース）※

19 菅野　智之（オリオールズFA）

26　種市　篤暉（ロッテ）

28　高橋　宏斗（中　日）※

47　曽谷　龍平（オリックス）※

57　北山　亘基（日本ハム）※

61　平良　海馬（西　武）

66　松本　裕樹（ソフトバンク）

69　石井　大智（阪　神）※

（捕手＝3人）

4　 若月　健矢（オリックス）

12　坂本誠志郎（阪　神）

27　中村　悠平（ヤクルト）※

（内野手＝7人）

2 牧　　秀悟（DeNA）

3 小園　海斗（広　島）※

5 牧原　大成（ソフトバンク）

6 源田　壮亮（西　武）

7 佐藤　輝明（阪　神）

25　岡本　和真（ブルージェイズ）※

55　村上　宗隆（Wソックス） ※

（外野手＝4人）

8 近藤　健介（ソフトバンク）

20　周東　佑京（ソフトバンク）

23　森下　翔太（阪　神）

51　鈴木　誠也（カブス）※

（注）井端監督の選手発表後に加筆しています（14時20分）