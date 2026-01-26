息子が「残クレでマイホームを買う」と言っています。車の残クレは知っていますが、住宅も残クレで購入できるのですか？

住宅購入にも「残クレ」はある？

車を購入する際に「残価設定型ローン」を利用している人もいるでしょう。将来、車を下取りに出した場合の下取り額をあらかじめ設定し、その分を差し引いた金額に対してローンを組む方法です。

この仕組みを住宅ローンに当てはめたものが、「残価設定型住宅ローン」です。高価格化しやすいZEH水準・長期優良住宅の購入を検討する消費者の負担軽減を目的とし、国土交通省も残価設定型住宅ローンの普及を後押ししています。

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構によると、残価設定型住宅ローンとは、普通の住宅ローンに「返済額軽減オプション」と「買取オプション」を付けたものです。

残価設定月以降に「返済額軽減オプション」を行使すると新型リバースモーゲージに転換し、元本返済を抑える仕組みになるため、返済額が大幅に減ります。一方、「買取オプション」を行使するとローンの残高で自宅を買い取ってもらえるため、ローンだけが残るリスクを抑えられます。



残価設定型住宅ローンのメリット・デメリット

残価設定型住宅ローンを利用して住宅を購入する場合のメリットは、月々の返済額を軽減できることです。子育て期など家計に余裕がないときや、教育費や車のお金に回したいときなど、住宅ローンの返済を抑えられると安心でしょう。

また、一般的な住宅ローンを組んでいる場合、自宅を売却した場合に売却価格がローン残高を下回り、ローンが残ってしまう可能性があります。しかし、残価設定型住宅ローンの所定の条件を満たして「買取オプション」を行使すればローン残高と同じ金額で自宅を買い取ってもらえるため、そのような心配はありません。

一方デメリットには、ローン期間終了後も資金が必要になることが挙げられます。例えば、ローンを一括返済するために自己資金でマイホームを購入するにしても、ローンを組み直すにしても、まとまった金額の自己資金が必要です。

そのほか、一般的な住宅ローンよりも総支払額が多くなる可能性もあるため、メリットとデメリットを踏まえたうえで慎重に検討することをおすすめします。



残価設定型住宅ローンを利用できる条件

残価設定型住宅ローンを利用できる条件には、主に以下の3つがあります。



・一般社団法人 移住・住みかえ支援機構に認定されたハウスメーカーや工務店で建てた住宅であること

・認定長期優良住宅であること

・長期メンテナンスプログラムを実施すること

「認定長期優良住宅」とは耐震性や省エネルギー性・劣化対策・バリアフリー性などの項目で認定基準をクリアした住宅のことです。家の耐用年数が長いほど保証可能な価値が大きくなるため、残価設定型住宅ローンの対象を認定長期優良住宅に限定しています。



「残クレ」の仕組みを住宅ローンに当てはめた「残価設定型住宅ローン」がある

残クレとは「残価設定型ローン」のことで、車を購入する際に将来の下取り額をあらかじめ設定し、その分を差し引いた金額に対してローンを組むことをいいます。

この仕組みを住宅ローンに当てはめた「残価設定型住宅ローン」は国も後押ししており、条件に該当すれば利用することが可能です。

残価設定型住宅ローンには「月々の返済額が減ること」などのメリットがある反面「一般的な住宅ローンより総支払額が多くなる場合があること」などのデメリットもあるため、慎重に検討したうえで利用しましょう。



