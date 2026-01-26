iiyama PC、15.6型ノートパソコンにミルキーホワイトカラーを追加して発売
ユニットコムは1月23日、展開中の「iiyama PC」ブランドから、15.6型ノートPCにミルキーホワイトからを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
iiyama PC、15.6型ノートパソコンにミルキーホワイトカラーを追加して発売
ミルキーホワイトカラーの15.6型ノートPC製品。プロセッサには第13世代Core Hシリーズを搭載して高い性能を実現したほか、キーボードにはCopilotキーを備えてAI機能を手軽に利用できる。
○STYLE-15FH128-i5-UHEX
STYLE-15FH128-i5-UHEX
OS；Windows 11 Home
プロセッサ；インテル Core i5-13420H
メモリ；DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
ストレージ；500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス；インテル UHD Graphics
ディスプレイ；15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格；134,800円
○SOLUTION-15FH128-i5-UHFX
SOLUTION-15FH128-i5-UHFX
OS；Windows 11 Pro
プロセッサ；インテル Core i5-13420H
メモリ；DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
ストレージ；500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス；インテル UHD Graphics
ディスプレイ；15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格；144,800円
