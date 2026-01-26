3児の母・滝沢眞規子、盛り付けの美しさ際立つ鮭弁当披露「お店のような仕上がり」「クオリティ高すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/26】モデルの滝沢眞規子が1月26日、自身のInstagramを更新。美しく盛り付けられた鮭弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「全部美味しそう」焼き鮭中心の豪華手作り弁当
滝沢は「今日は鮭弁当です」と記し、皮がパリパリに焼けた切り身の鮭を中心とした弁当の写真を投稿。ちくわの磯辺揚げやきんぴらごぼう、卵焼きなど彩り豊かなおかずが丁寧に添えられ、ご飯の上にはそら豆が散りばめられていた。これまでに投稿された弁当の写真は蓋を開けて撮影されていたものが多いが、「蓋を閉めたバージョンも撮ってみました」と透明な蓋を被せた状態の写真も載せていた。
この投稿は「お店のような仕上がり」「全部美味しそう」「クオリティ高すぎる」「センス抜群」と反響を呼んでいる。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
