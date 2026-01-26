全国民から反対された結婚を強行へ…韓国の歌姫、直筆の手紙で5月に挙式を発表「心配はわかる」

音楽グループ「コヨーテ」のメンバー、シンジが手紙を通じて、結婚を伝えた。

1月26日、シンジは自身のインスタグラムに直筆の手紙を公開し、「私の人生で最も重要な結婚発表を正式にしようと思う」と明らかにした。

彼女は、「いろいろな面で未熟な私を27年間変わらず応援して下さり、大切にして下さった皆さんに心より感謝申し上げる」とファンに感謝の意を表した。

シンジは、公開恋愛中の歌手ムンウォンとの関係についても、率直な心境を明かした。彼女は、「一緒に過ごしながら、さらに愛情が深まり、信頼が厚くなり、完全な味方ができたということをありがたく思えるようになった」と伝えた。

続けて、「互いに頼れるようになり、私たちはより強くなった」と説明した。2人はすでに同棲中であることが知らされ、話題になった。

（写真＝シンジInstagram）左：ムンウォン

加えて、シンジは「私の人生第2幕の始まり」として、「ムンウォンさんと私は、5月に結婚式を挙げる予定だ」と結婚の時期を公表した。

その一方で、「多くの方々の愛情に満ちた懸念と心配は、すべてよくわかっている」として、「忘れずに変わらない姿で、歩調を合わせて一歩一歩進んでいく」と誓った。

（写真＝シンジInstagram）

結婚後の活動計画も伝えた。彼女は、「これから歌手シンジとしての活動もさらに一生懸命行う」と音楽活動に対する意志も明確にした。

なお、シンジは男女グループのコヨーテのメンバーとしてデビューして以来、27年間活動を続け、韓国国民から愛されてきた。

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たしている。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと来年結婚すると発表した。