俳優の柳沢慎吾（63）が26日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。「厳しい時代」を共に頑張ってきた同学年の名俳優を明かした。

かつて女優・薬師丸ひろ子主演の映画「セーラー服と機関銃」（1981年公開）で、主人公の同級生の一人を演じた柳沢。同じく同級生を演じた岡竜也、光石研と音楽ユニット「ひょうたん三銃士」を結成。レコード「SENSATIONAL HIROKO」をリリースした

映画のプロモーションでは薬師丸の“前座”も務めた。「新宿のALTAに3人で行く。そこで『SENSATIONAL HIROKO』歌って、場をあたためてから、ひろ子がドーンって登場する。酷ですよ、酷。誰も知らない！『ひょうたん三銃士』なんて」と苦い思い出を振り返った。

イベント終了後「研ちゃんがボソっと言いましたよ、“まあ、こんなもんよ”って（笑い）。今でも覚えている。電車に乗って一緒に帰った。厳しい時代を一緒にやってきた」と光石との思い出を語った。

光石については「研ちゃんはテンパらないタイプで常に冷静」と当時から頼りになる存在。「お芝居はしっかり考えてきていて凄いな〜と思ったもん。同い年でね。本当に勉強になる。現場にいるだけでほっとする」と感謝した。

2年前に40年ぶりに光石と再会。収録現場で遭遇し“熱い抱擁”を交わしたという。「凄くうれしくて、俺ら変わんないよね」と笑顔を見せた。