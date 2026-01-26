野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見を行い、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の代表メンバー２９人を発表した。

昨季、ドジャースのワールドシリーズ連覇に大きく貢献した山本由伸投手について「日本でもトップの投手。日本のエースとして投げるところ、勝てるピッチングをしてもらえればいいかなと思います」とエースに指名した。大谷翔平投手の投手起用については「昨年から変わっていない。まずはキャンプで投げてみてからになるでしょうね」との見通しを示した。

今回のメンバー発表では３選手が初選出となった。広島・小園については「ずっと自分が（監督に）なってから大会に来て、ずっと活躍してもらった。ポジション的にもセカンド、サード、ファースト。プレミアではセカンド。いてくれると助かる」と語った。

曽谷は「昨年の秋の強化試合であれだけのピッチングを見せてくれた。呼んだ選手の中では一番。あのボールを投げてくれれば抑えてくれる」と語り、北山については「小気味いいピッチングでコントロールもいい。ボールの強さもある」と評した。