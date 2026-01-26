¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾×·â¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¡ÈÂç¤Î»ú¡É ¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¥É¥ó°ú¤
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê1·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¿¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾×·â¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¡ÈÂç¤Î»ú¡É
¡¡ÃÏ¸µ³®Àû¤Ç¤âÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¿Íµ¤¼Ô¤«¤éÂç¥Ò¡¼¥ë¤Ø¤È¡È±ÉÅ¾¡É¤ò¿ë¤²¤¿½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÂçË½¤ì¡£¿ô¤¢¤ë¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¥¨¥°¤¤¡È¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Î¶â¶ñ¤Ë¸åÆ¬Éô¤òµÕÈ¿¤ê¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡É¾×·âµ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¤¡×¤È½ª»Ï¥É¥ó°ú¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖRAW¡×¤Ç¹³Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤È¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤ÎWWE½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂÀï¡£Á°²ó¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿²¦¼Ô¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Ìö¿ÊÃø¤·¤¤¥Þ¥¥·¥ó¤ËÂç¶ìÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡È»×¤ï¤Ì±ç·³¡É¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬¥Þ¥¥·¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ²ðÆþ¤·¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¿É¤¯¤âËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤Î³®Àû»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÅÜ¹æ¤¬²ñ¾ì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¸Î¶¿¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿´Ñ½°¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÎÈÓ¤ÏºÇ°¡£Å·µ¤¤âºÇ°¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¶â»ý¤Á¤ÇÍÌ¾¿Í¤À¤«¤é¡Ê¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÇËþÂ¤Ê¤ó¤Æ¡ËÌµÍý¡×¤È¥Ò¡¼¥ë¤ªÆÀ°Õ¤Î¡È¸æÅöÃÏ¥Ç¥£¥¹¡É¤Ç¼ê¹Ó¤¤´¿·Þ¡£»î¹ç¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¥Þ¥¥·¥óÁê¼ê¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¥Ê¥¿¥ê¥¢¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ø¤ÈÏ¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥¨¥°¤¤Ìë¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢»Õ¾¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Þ¥¥·¥ó¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤±ç·³¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤â´°Á´¤ËÊ§¿¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¥Þ¥¥·¥ó¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥º¥×¥ì¥¹¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¾ì³°¤Ø¤Î¡È¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡É¤«¤éµ¤¹ç¤ÎÍº¶«¤Ó¡£ABEMA¤Î²òÀâ¡¢½µ´©¥×¥í¥ì¥¹°æ¾å¸÷µ¼Ô¤â¡Ö¼å¡¹¤·¤¤¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡È¾¡¤Á³Î¡É¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Î¹¶ËÉ¤Ç¡¢¾ì³°¤Ø¸þ¤±¤¿´í¸±¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀãÊø¼°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¤³¤ì¤ò²óÈò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÈá·à¤¬µ¯¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¥Þ¥¥·¥ó¤ÎÈ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Þ¤ÞÂÎÀª¤òÊø¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Î¶â¶ñ¤ËµÕÈ¿¤ê¤Ç¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼µ¤Ì£¤ËÃ¡¤¹þ¤à¡£¸åÆ¬Éô¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤Î¡Ö¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥°¤¤²»¤¬²ñ¾ì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢Âç¤Î»ú¤ÇÅÝ¤ì¤ë¥Þ¥¥·¥ó¤ÎÆ·¹¦¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢ABEMA¤Î²òÀâ¡¢½µ´©¥×¥í¥ì¥¹°æ¾å¸÷µ¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¥¨¥°¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤¤Ä¤¤¤Ê¥Þ¥¥·¥ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡½ªÈ×¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¼«¤é¥¿¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤ò³°¤·¤ÆÏª½Ð¶â¶ñ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Þ¥¥·¥ó¤¬µÕ¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤òÆ¬¤«¤éÏª½Ð¶â¶ñ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö¥Ä¡¼¡×¤ò²á¤®¡¢²ñ¾ì¤¬¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬¾ì³°¤«¤é¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÂ¤ò¥Ü¥È¥à¥í¡¼¥×¤Ë¾è¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òË¸³²¡£ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¥Þ¥¥·¥ó¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦¥¹¥é¥à¡×¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¡£Á°²ó°Ê¾å¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î±ç·³¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Äï»Ò¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÎË¸³²¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤òÇØ¸å¤«¤é½±·â¤·¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÏ¢ÂÇ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ÇÄ¹»þ´ÖÄù¤á¾å¤²¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÄË¤á¤Ä¤±¤ë½¤Íå¾ì¡£¥Ê¥¿¥ê¥¢¤ÎÆ°µ¡¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¡¦¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤Ï´°Á´¤Ë·èÎö¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¿¥ê¥¢ºÇÄã¡×¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤Ë¡Ö¥Þ¥¥·¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¤Î¡¢Æ±¾ðÉ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë