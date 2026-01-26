「第58回ミス日本コンテスト2026」が26日、都内で行われ、慶大3年の野口絵子さん（21）が「ミス日本グランプリ」と「ミス日本『海の日』」のダブル受賞を果たした。

記念のティアラと襷を授けられ、副賞として賞金100万円を受け取った。

父に登山家の野口健氏を持ち、幼少期から国内外の山を踏破してきた経験を持つ。

受賞が発表され、「まさかダブル受賞できると思わず、とてもうれしいです。貴重な機会をくださったミス日本の皆さま、支えてくれた家族に感謝の気持ちでいっぱいです」と丁寧に口にした。

続けて「（ミス日本は）人生で挑戦したことの中で一番ハードルが高かったと思います」とし、「自分の言葉を通じて、責任を持ちながら一年間がんばります。登って登って登って参ります」と高市首相の言葉を用いて意気込みを語った。

「ミス日本」としてなりたい姿は「誰かの励みになれる人」。被災地を訪れた経験から会話が大事だと痛感したといい、「1年間活動をする中で、私の言葉で誰かが笑顔になれる、そんな存在に」と話した。

感謝を伝えたい人は、と聞かれると、「画面越しに見ている父親に伝えたいです…」と大粒の涙を流した。「父は他の家族と違って、一緒に家で過ごす時間は少なかったです。大人になって一緒に山に登るようになって、心がつながった感じがします」と熱い思いを届けた。