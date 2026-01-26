「交通事故で死んだ猫に似ているから、この子がほしい」



【写真】マルくんは、人が大好きで、甘えん坊

そう言って里親希望の連絡をしてきた人物に対し、迷い猫などを保護している大分県別府市の老舗温泉宿「新玉旅館」は、きっぱりと断りを入れたという。その経緯は、旅館で暮らす猫さんたちの様子を発信している「にゃんたまチャンネル」（@nyantamach222）で公表された。



相手が持ち出したのは、現金10万円。それでも、答えは変わらなかった。その中心にいたのが、甘えん坊で膝の上が大好きな保護猫「マルくん」だ。



「外に出す飼い方」は絶対に認められなかった

最初の問い合わせは電話だったという。



「猫は1匹いるけど、家と外を自由に行き来させている」

「以前飼っていた猫は、いつの間にかいなくなった」



そんな話を聞き、旅館側は強い不安を覚えた。



「外に出す飼い方は、交通事故や感染症のリスクが高い。それが原因で前の猫が亡くなっているなら、マルくんも同じ運命になる可能性が高い」



さらに、飼い猫にウイルス検査（猫エイズ・白血病）すらしていなかったことも分かり、「検査と完全室内飼いが条件」と伝えたが、相手はそれを受け入れなかった。



10日後、旅館に現れた“10万円”

それから約10日後、その人物は新玉旅館を直接訪れた。



「やっぱりマルくんが欲しい。これでいいでしょ？」



そう言って差し出されたのが、10万円の現金だった。しかし、旅館側はこう言い切る。



「猫をお金で売ることはしません。私たちは“より幸せになれる家庭”にしか譲らない」



実際、マルくんは2〜3年かけて育ててきた大切な保護猫。食事代、医療費、手間を考えれば10万円など到底足りないが、そもそもお金の問題ではなかった。



「その10万円があるなら、今飼っている猫の検査や予防接種をしてほしい」



そう伝えても、相手の考えは変わらなかったという。



「また事故に遭う猫を増やすわけにはいかない」

この里親希望者は、「亡くなった猫に似ているから」という理由でマルくんを欲しがった。だが、外に出す飼い方を続ければ、また事故で死ぬ可能性が高い。



「それって、命を“取り替え可能な存在”として扱っているのと同じ。そんなところに、この子を渡すわけにはいかない」



旅館側は、はっきりそう語る。



保護猫は「選ばせる」のではなく「相性で決める」

同旅館では、猫を譲渡する際、必ず実際に触れ合ってもらうという。



「見た目じゃなくて、“この子があなたを選ぶか”が大事。一緒に過ごして、相性が合う子を迎えてほしい」



実際に譲渡された猫たちは、写真を送ってきたり、旅行中に預けに来たりと、人と猫の信頼関係が続いている家庭ばかりだという。



「外飼いはもう時代遅れ」



今も「猫は外に出すもの」「事故は仕方ない」と考える人は少なくない。しかし法律や動物福祉の考え方は、確実に変わってきている。



「これからは“完全室内飼い”が基本。外に出せば、事故も病気もトラブルも増えるだけです」



マルくんが幸せになれる場所

マルくんは、人が大好きで、甘えん坊。ひとりぼっちが苦手で、誰かが家にいる家庭が理想だという。



「おじいちゃんおばあちゃんと娘さんがいるような家、常に誰かのそばにいられる家庭が、この子には合っている」



命を“似ているから”で選ぶのではなく、“この子が幸せになれるか”で選んでほしい。それが、「新玉旅館」が守り続けている一線だ。



◇ ◇



里親募集中の猫たちはYouTubeのライブ配信で見ることができます。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）