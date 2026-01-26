NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏すぎる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

1月25日に放送された第四回「桶狭間」で、今川義元率いる今川軍を打ち破った織田軍。

侍大将の首を持ち帰った藤吉郎と小一郎にはそれぞれ褒美が出ますが、小一郎に与えられた”銭”について、視聴者の間では驚きが広がっているようで…。

＊以下第四回のネタバレを含みます。

＜第四回のあらすじ＞

ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地である善照寺砦に向かう。

兄弟にとって初めての大戦が始まるが、彼らの真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討ち果たすこと。

信長は善照寺砦に集った兵たちを前に檄を飛ばし、決戦の地である桶狭間へ向かう。

城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟の決断とは！？

活躍した武将たちに褒美が

桶狭間にて約2万5000人の今川軍を打ち破った織田軍。

その後、討ち取った敵の首を確認する首実検が行われると、活躍した武将たちに褒美が。

持ち帰った今川軍の侍大将の首について、正直に城戸が討ち取ったことを告げた藤吉郎には、信長から「秀吉」の名とともに足軽組頭の地位を与えられます。

一方の小一郎。

ここまでのやりとりで小一郎に惹かれるものを感じた信長は、”近習”として信長に仕えるように命じるも、小一郎は「今の自分には荷が重すぎる」と断ります。

弟・信勝の姿を想起した信長

それから兄・藤吉郎に従い、兄と一緒に信長に仕えたいと発言した小一郎。

その姿を前に、信長の脳裏に弟・信勝とのかつてのやりとりが流れます。

その後、「そのかわりと申しては何ですが…。銭を頂きとう存じます。どうか手前への褒美は銭を下され！」と申し出た小一郎。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

藤吉郎は怪訝な顔をするも、信長はそのやりとりを見て笑顔を見せます。

信長が「こたびのその方への褒美、銭５０貫を与える」と伝えると、小一郎は喜びを爆発させるのでした。

視聴者の反応

信長から直接”近習”として仕えるよう命じられた小一郎。殿様の近習となれば大出世ですが、小一郎は断り、兄・藤吉郎の配下として信長に仕えることを希望します。

対して信長は代わりに銭50貫を与えることを決めますが、SNS上ではその金額に衝撃を受ける視聴者が続出。

なお桶狭間の戦い当時は統一通貨が存在せず、事実上「米本位」の時代だったので、現在の金額に換算することは難しいとされていますが、それぞれの知識・知見を生かしてその額の大きさを表現する視聴者が次々にSNSへと投稿。たとえば…

「当時の足軽の俸給は年収1貫500文（約20万円）であったため、小一郎らは年収のおよそ40年分近くの特別ボーナスを貰ったと言える」

「今のお金に換算するのは大変難しいですが約３００万円（諸説あります）ほどで、約１貫で禄付き侍の年収なので（各大名家によります）５０年分の報酬になり今の秀長なら一生暮らせる額でしょうか」

「この時代の足軽の年収が1貫500文(今の価値で約20万円程度【1貫＝約150,000円】)1貫あれば小さい家が建てられるくらいで、下級家臣の年収が50貫(約750万円くらい)だったわけだからボーナスとしては法外な額になる」

「とりあえず銭1貫を米1石と計算して、1石は1,000合で1合は150gだから10ｋｇで5,000円とすると75,000円。1合=75,000円だから・・・75,000円×50貫=3,500,000円って計算です」

といった意見が。一方で…

「そりゃ表情も変わる。あの＜与える＞の一言、ほぼ人生のルート分岐。金額感を知ると場面が別物に見える」

「年収40年分の一撃ボーナスは、もはや＜報奨＞じゃなくて人生そのものを変える転機。秀吉政権の論功行賞の破壊力がよく分かる」

「これだけで田舎のご家族が一生働かなくても食べていける金額だと。お母様、お姉様、妹御の今後の暮らしはどう変わるのでしょうか？」

といった声もあがり、ドラマの進む先に思いをはせる視聴者も多くいるようでした。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。