歌手の天童よしみ（71）が26日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）にゲスト出演。歌手としての心得を語った。

デビュー50年を超え、演歌界の歌姫として君臨する天童。上沼も大絶賛の歌唱力の秘けつについて「歌ってないと声帯がかたまります」と歌い続ける大事さを説きつつ、本番直前のルーティーンについては「あまり声を出さないこと」と明かした。

「まわりは発声練習するしね、やかましいんです」と苦笑い。「歌番組でもね」と続く上沼に、「紅白の時もすごかったんです」と、昨年末のNHK紅白歌合戦を振り返った。

「ものすごい練習してるから…。“本番で（声が）かれたらあかんで”って注意しました。本番でかれたら大変やからね、思わず言いました」と吐露した。

自身は「ハ〜、ヒ〜ぐらいはやるけど、フルコーラスを10回も歌いませんわ…」と話し、「実際にもう…言いたいけど、言われへんけど…」と具体的な発言を控えたが、練習しすぎる同業者の姿に心配を覚えたようだ。

「でも本当に大変だなあと思います。自信持ってやらないといけないと思います。発声練習をやってる人は、しんどいと思いますよ。ものすごい気持ちがドキドキしてるんだと思います」と想像した。上沼も「メンタルが弱いから楽屋でギャーギャーやるんやと思いますよ。“私は日本一”と思いながら出て行かなあきませんね」と共感していた。