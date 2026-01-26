「第５８回ミス日本コンテスト ２０２６」が２６日、都内で開催され、大学生の野口絵子さんがグランプリに輝いた。

この日は着物やドレス、スポーツウェア審査が行われ、全国から選出された１３名のファイナリストがアピールした。

ミス日本グランプリに輝いたのは、登山家・野口健さんの長女・絵子（えこ）さん。ミス日本「海の日」とダブル受賞となり、「ダブル受賞できるとは思っておらず、素敵な賞をいただけてうれしい」と喜んだ。今回のコンテストについて「私が挑戦した山の中で、１番ハードルが高かったと思います」と振り返り、「自分の言葉を通じて責任を持ちながら活動していきたい」と意気込んだ。

野口さんは１年間の任期の間、公的活動やさらなる学習機会などを通じてミス日本が提帽する３つの美「内面の美・外見の美・行動の美」を磨き上げ、将来の夢を叶える実力を養う。

「日本らしい美しさ」を磨き上げ、社会で活躍することを後押しする日本最高峰の美と成長のコンテスト。プロダンサーのＴＡＫＡＨＩＲＯら各界の著名人約２５名が審査員を務めた。その他受賞者は以下の通り。

準ミス日本…正木由優（ゆゆ）

ミス日本ミス着物…平嶋萌宇（もね）

ミス日本みどりの天使…永田愛実

ミス日本「水の天使」…志村美帆