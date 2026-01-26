侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、残る未発表選手は１人となった。

豪華な顔ぶれとなった。先行発表されていたドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）、パドレス・松井裕樹投手（３０）、ＦＡで所属先未定ながら来季もメジャーでプレーする意向の菅野智之投手（３６）を含めると、メジャーリーガーの出場は２００９年大会の５人を大幅に上回る史上最多の８人となる。

これまでは、異国の環境に慣れることや、開幕直前のキャンプ中であることなどを理由に、所属チームでのプレーに専念する選手もいて、出場を辞退することもあった。故障歴などを理由に球団が難色を示した例もあり、現時点ではドジャース・佐々木朗希投手（２４）、カブス・今永昇太投手（３２）、メッツ・千賀滉大投手（３２）、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）らは入っていない。

今大会では米国やドミニカ共和国もメジャーのスター選手をズラリと並べた。米各球団のＷＢＣに対する理解が以前よりも深まってきたことが大きな要因だ。侍ジャパンのメジャー勢が急増したのは、日本人メジャーリーガーの数自体が増えていることも一因だが、本来なら新たな環境への適応を第一に考えるメジャー１年目の岡本、村上が出場を希望するなど、日本人選手個人の熱意も年々強まっている点も大きい。

松坂ら５人のメジャーリーガーが出場した０９年の第２回大会、大会直前で辞退した誠也を含めると５人がメンバー入りした２３年の第５回大会はともに侍ジャパンが世界一。一方でメジャーリーガー不在だった１３年の第３回大会、青木の１人だけだった１７年の第４回大会は４強止まりで優勝を逃した。

史上最多８人のメジャーリーガーがそろう歴代最強メンバー。多くのメジャーリーガーは合流が大会直前になるなど、チームづくりが難しくなる面もあるが、米国での戦いを熟知する選手が多く加わることは、チームにとって心強いものとなりそうだ。

◆過去のＷＢＣで侍ジャパン入りしたメジャーリーガー

▽第１回＝０６年（２人） 大塚晶則（レンジャーズ）、イチロー（マリナーズ）

▽第２回＝０９年（５人） 松坂大輔（Ｒソックス）、岩村明憲（レイズ）、福留孝介（カブス）、城島健司、イチロー（ともにマリナーズ）

▽第３回＝１３年（０人）

▽第４回＝１７年（１人） 青木宣親（アストロズ）

▽第５回＝２３年（４人） 大谷翔平（エンゼルス）、ダルビッシュ有（パドレス）、吉田正尚（Ｒソックス）、ヌートバー（カージナルス）、※鈴木誠也（カブス＝大会直前辞退）