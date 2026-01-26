【わずか134kcal】冬のあったかダイエットおかず『牡蠣と白菜のゆずとろみ煮』

寒さが深まると、自然と体も重くなりがち。そんなときにおすすめのおかずをご紹介します。

ぷるんとしたかきと、くたっと煮えた白菜のとろみ煮。1人分134kcalとヘルシーながら、ほどよいボリューム感のあるひと皿です。

かきが血を補い、白菜としめじが胃腸の働きをサポートして、ねぎととろみがついた煮汁が体を温めるので、年末年始で疲れた消化器官も癒やしてくれます。

『かきと白菜のゆずとろみ煮』のレシピ

材料（2人分）

生がきのむき身……200g

白菜……1/8株（約250g）

ねぎ……1/3本

しめじ……1パック（約100g）

〈煮汁〉

だし汁……1/2カップ

酒……1/4カップ

塩……小さじ1/3

ゆずの絞り汁……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

〈水溶き片栗粉〉

片栗粉……小さじ2

水……小さじ2

ゆずの皮のせん切り……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

白菜は葉としんに切り分け、葉は一口大に切る。しんは食べやすい大きさのそぎ切りにする。ねぎは斜め薄切りにし、しめじは石づきを除いてほぐす。

（2）かきを洗う

かきはボールに入れ、約2と1/2カップの水に塩大さじ1（分量外）を加えた塩水でていねいに洗う。これを2回繰り返し、さっと水洗いして水けをきる。〈水溶き片栗粉〉の材料は混ぜる。

（3）煮る

フライパンに〈煮汁〉の材料を入れ、白菜のしん、ねぎ、しめじを加えて中火にかける。煮立ったらふたをし、弱めの中火で5分ほど煮る。かき、白菜の葉、しょうゆを加え、再びふたをしてさらに6〜7分蒸し煮にする。

（4）とろみをつける

水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから加えてとろみをつける。ゆずの絞り汁を加えてさっと混ぜ、器に盛り、ゆずの皮を散らす。

ゆずの絞り汁と皮をダブル使いしているので、香りが広がり、胃とあわせて心まで癒されますよ。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）