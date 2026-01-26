アジア株 米国離れの恩恵受けるのは中国と韓国か 米政府閉鎖危機にカナダ関税 アジア株 米国離れの恩恵受けるのは中国と韓国か 米政府閉鎖危機にカナダ関税

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 米国離れの恩恵受けるのは中国と韓国か 米政府閉鎖危機にカナダ関税



東京時間14:02現在

香港ハンセン指数 26745.00（-4.51 -0.02%）

中国上海総合指数 4141.02（+4.85 +0.12%）

台湾加権指数 32087.80（+126.29 +0.40%）

韓国総合株価指数 4945.22（-44.85 -0.90%）

豪ＡＳＸ２００指数 8860.09（休場）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81537.70（休場）



新たな波乱の予感で市場に警戒ムードが広がっているが、アジア株式市場への影響は今のところ限定的。豪州市場とインド市場は休場。



世界の米国離れが加速するとの思惑が広がっている。



米民主党上院トップのシューマー院内総務が共和党が国土安全保障省への資金提供を撤回しない限り、来週予定されている大規模な歳出法案を阻止すると表明。これにより米政府機関が再び閉鎖される可能性が高まった。



また、トランプ米大統領が中国と貿易協定ならカナダに100％の関税を課すと警告したことで、西側諸国と米国の対立懸念が一段と高まっている。グリーンランドを巡り欧州とも米国は関係が悪化している。



世界の米国離れ加速は中国と韓国に恩恵をもたらすとの見方が広がっている。



欧州と米国の投資家が韓国株に資金を移しているようだ。大人気ハイテクのほか、防衛や自動車、金融などにも興味を示しているという。韓国株は前週末に史上初めて5000ポイント大台をつけた。証券取引所CEOは6000ポイントまで上昇すると予想している。



きょうの韓国総合指数は序盤に史上最高値を更新後マイナス圏に転落、資金は総合指数から新興企業向けコスダック指数に移っている。



コスダックは6%超急騰。2000年以降で最大の日中上昇率を記録、2021年8月以来の高値をつけている。サムスン電子などの大型ハイテク株はすでに高いため、割安な新興のハイテク株に投資家が殺到しているという。



上海株は4営業日続伸、14日以来の高値をつけている。

外部サイト