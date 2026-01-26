東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【日本】

高市首相

投機的動きや非常に異常な動きには日本政府として打つべき手はしっかり打っていく



片山財務相「緊張感を持って市場を注視、日米財務相共同声明に沿って対応」

三村財務官「今後とも米国当局と緊密に連携し適切に対応する」

木原官房長官「日米財務相共同声明に沿って米当局と緊密に連携し対応」



【米国】

トランプ米大統領

カナダが中国と貿易協定を結ぶのであればカナダ製品に100％関税を課す

中国とビジネス拡大することは大きな間違い、中国はカナダを食い尽くす

悲劇的なことに民主党による混乱の結果、2人の米国市民が命を落とした



民主党上院トップシューマー院内総務

共和党が国土安全保障省への資金提供撤回しなければ大規模な歳出法案を阻止



米上院共和党指導部

我々は政府閉鎖を二度と起こさないと決意している

民主党が我々に加わるための道筋を見つけてくれることを期待



大寒波が東部から南部まで広い範囲を直撃、トランプ大統領は12州で緊急事態宣言承認

東部で発電所停電急増、天然ガス供給制限と気温低下により発電設備の電力生産減少



【中東情勢】

イスラエル軍

レバノン地域にあるイスラム教シーア派組織ヒズボラのインフラ施設を攻撃

ヒズボラ砲兵隊長と武器製造施設で活動していた武装勢力の兵士を殺害した

