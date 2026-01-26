　3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）が26日、都内で新たに代表10選手を発表。計29選手が決まった。指揮官は会見で昨年の代表発表で選出されていた大谷翔平投手（31）の投手での起用について現状の考えを語った。

　昨年の選出段階では、まだドジャースとの話し合いも含め発表できる段階ではなかった大谷の投手起用。この日の会見で指揮官は「昨年からその辺（の状況）は変わってないですね。スプリングトレーニング、キャンプをやっていないので…そこはまず投げてからということだと思います」と話すにとどめた。

【侍ジャパンWBC出場予定　1月26日発表の選手】

■投　手　山本由伸、北山亘基、高橋宏斗、宮城大弥、曽谷龍平

■捕　手　中村悠平

■内野手　村上宗隆、岡本和真　小園海斗

■外野手　鈴木誠也

【侍ジャパンWBC出場予定　12月、1月16日発表選手と背番号】

■投手

松井　裕樹　　1

伊藤　大海　　14

大　　　勢　　15

大谷　翔平　　16

菊池　雄星　　17

種市　篤暉　　26

平良　海馬　　61

石井　大智　　69

菅野　智之　　19

松本　裕樹　　66

■捕手

若月　健矢　　4　

坂本誠志郎　　12

■内野手・外野手

牧　　秀悟　　2

牧原　大成　　5

源田　壮亮　　6

佐藤　輝明　　7

近藤　健介　　8

周東　佑京　　20

森下　翔太　　23