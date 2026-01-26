女優の冨士眞奈美（88）が、26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年9月に肺炎で亡くなった女優・吉行和子さん（享年90）との思い出を語った。

「私ね、ある時、（吉行さんから）“ねぇ一緒に住まない？”って言われたのよ、亡くなる4、5年前かな」と切り出したが、「だけど私ね、冗談かと思ってた、そういうことを言う人じゃないから」と打ち明けた。

そのため吉行さんに、冨士は「やだ〜、専業主婦を散々やったのに、献立を考えて買い物に行って、ご飯を作って食べさせて洗って、それ全部また私がやるの？」と茶化したが、「後から考えたら、本気だったんだなと思って」と後悔をにじませた。

これに司会の黒柳徹子は「だってあの方、結婚してた時も1回もご飯を作んなかったって言ってたからね」と振り返った。吉行さんの納骨にも立ち会ったという冨士は「今考えたら見なきゃよかったなって思う」と告白。埋葬を目にしたことで死を実感してしまったといい、「ホントにあの人がいなくなっちゃったんだと思って」と話した。

また生前のざっくばらんなやり取りを振り返り、「和子っぺがポツンとつぶやくのが、“アナタいいわね、娘がいて”。そうするとシーンとする」と回想。「あなたはその間、好きな男の人と遊んでたんだから、どっちもどっちよ」と冨士が返すと、吉行さんは「そうねぇ」と黙ったという。

寂しそうな冨士の姿に、ともにゲスト出演した女優・加賀まりこは「人生は続くから」と慰めながら、「行って来い、どっちがいいでもない」と諭すと、冨士は「帳尻が合ってればいいのね、終わりに」と納得。加賀は「そういうことよ」と励ましていた。