ËÉ±ÒÈñ£Ç£Ä£ÐÈæ£µ¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²Í×µá¡¢ÌÚ¸¶Ä¹´±¡Ö¶â³Û¤¢¤ê¤¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¿È¤¬Âç»ö¡×
¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£²£¶Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÀïÎ¬Ê¸½ñ¡Ö¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ£µ¡ó¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÉ±ÒÎÏÀ°È÷¤Ï²æ¤¬¹ñ¼«¿È¤Î¼çÂÎÅªÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï¡Ö¶â³Û¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏËÉ±ÒÎÏ¤ÎÃæ¿È¤À¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£Ç¯Æâ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã£³Ê¸½ñ¤ÎÁ°ÅÝ¤·²þÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤ÊµÄÏÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤È°ú¤Â³¤¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£